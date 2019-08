Tavs Ellemann-Jensen efter formandsopfordring fra partifælle

- Overalt i Danmark er der bred opbakning til Jakob Ellemann-Jensen, og ham kunne jeg give min fulde støtte, hvis det er ham, der skulle udgøre formandskabet.

Sådan udtrykte folketingsmedlem i Venstre Preben Bang Henriksen det til TV2 tirsdag aften. Det gjorde han efter endnu en dag, hvor den interne uro i Venstre fyldte mest i dansk politik.

Preben Bang Henriksen på en valgplakat. Venstre gik frem ved seneste valg til Folketinget den 5. juni i år. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Ritzau har henvendt sig til Ellemann-Jensen, der er Venstres politiske ordfører. Han vil ikke kommentere.

Preben Bang Henriksen og Carsten Kissmeyer, der ligeledes sidder i Folketinget for Venstre, stod tirsdag frem og opfordrede Lars Løkke Rasmussen (V) til at gå af som formand og Kristian Jensen (V) til at træde tilbage som næstformand.

I den forbindelse pegede Preben Bang Henriksen på Ellemann-Jensen som et godt bud på en ny formand for partiet.

Preben Bang Henriksen og Kissmeyer stod frem, efter at Venstre i Region Midtjylland tirsdag opfordrede formandskabet til at gå af. Preben Bang Henriksen ønsker ikke at uddybe yderligere onsdag.

Et tredje folketingsmedlem Jacob Jensen har udtrykt, at formandskabet "skal lytte til og tage bestik af, hvad Venstres bagland kommer med af meldinger fra møder rundt om i landet i disse dage".

Ellemann støtter Løkke

Ellemann-Jensen slog i mandags fast, at han ikke har nogen planer om at stille op som næstformand. Han støtter Kristian Jensen, som ventes at genopstille. Og Ellemann-Jensen udtrykte også sin støtte til Løkke.

Jakob Ellemann-Jensen er i dag politisk ordfører i Venstre. Her ses han sammen med formanden og næstformanden til Venstres sommergruppemøde. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

- Jeg har tænkt mig at stemme på Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre, sagde Ellemann-Jensen, der svarede "nej" til spørgsmålet om, hvorvidt han vil udfordre Løkke.

Mens Løkke tirsdag gentog, at han agter at fortsætte som formand, sagde Kristian Jensen, at han ikke vil tage stilling til opfordringen fra baglandet, før Venstre har afholdt hovedbestyrelsesmøde. Det løber af stablen fredag og lørdag.

Kristian Jensen udtalte sig i et stort indlæg i Berlingske, hvor han sagde, at han ikke mener, at Venstre skal indgå i regering med Socialdemokratiet. Det mødte stor modstand i partiet, at han kritiserede formandens holdning om en SV-regering offentligt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er på Venstres landsmøde, at formanden og næstformanden vælges. Efter planen skal det finde sted 16.-17. november. Men Løkke har talt for, at det skal fremrykkes, så det finder sted inden Folketingets åbning i oktober.

Onsdag klokken 12 er der efter planen gruppemøde i Venstre på Christiansborg.

