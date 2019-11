Tamme Randers FC udspillet på kryds og tværs i Farum

FC Nordsjælland scorede tre flotte kasser, da klubben fredag aften slog Randers FC med 3-0 i 3F Superligaen.

Der var aldrig tvivl om, hvem der bestemte på den kølige novemberaften i Farum. FCN-spillerne var stærke med bolden, og gæsterne virkede til at være uden store ambitioner for deres spil.

Den stensikre 3-0-sejr betyder, at FCN kravler op på samme antal point som Randers, og fordi nordsjællænderne vandt med netop tre kasser, blev deres målscore én pind bedre end kronjydernes.

Derfor kravler FCN forbi Randers i tabellen og er nu på sjettepladsen, inden resten af 17. runde afvikles søndag og mandag.

Gæsterne fra Randers kom med en meget klar taktik, der gik ud på at stå langt tilbage, lade FCN have bolden og selv spille på kontraangreb og indlæg til den høje angriber Emil Riis.

Det gav ikke kronjyderne mange chancer. FC Nordsjælland fik derimod nogle gode muligheder før pausen.

Randers FC-keeper Patrik Carlgren måtte hente bolden ud af netmaskerne ikke færre end tre gange. Foto: Lars Møller - Ritzau Scanpix

På undersiden af overliggeren

Mikkel Damsgaard sendte efter otte minutter en helt fri chance på undersiden af overliggeren efter et fladt indlæg fra Ibrahim Sadiq, og Mikkel Rygaard tvang Randers-keeper Patrik Carlgren ud i fuld længde minuttet efter.

Da der var spillet 31 minutter, headede Damsgaard en helt fri chance lige på Carlgren, og efter 37 minutter sparkede Sadiq forbi mål efter gode FCN-kombinationer i Randers-feltet.

Kampbilledet fortsatte efter pausen. Randers søgte Emil Riis på de høje indlæg uden at få noget ud af det, og Mikkel Damsgaard kom til FCN-chancer.

Efter 53 minutter bankede Damsgaard bolden på Patrik Carlgren, som måtte give en ripost, der dog ikke førte til noget.

Hul på bylden

Fire minutter senere gik der endelig hul på bylden. FCN's Mikkel Rygaard slog en bold ind i feltet, hvor Mohammed Kudus fikst tog den ned til sit venstreben og plaffede den over i den modsatte side af målet – Carlgren var som forstenet.

Randers gjorde ingen mine til at ændre på taktikken. FCN fortsatte med at have bolden, og efter 64 minutter fik Mikkel Damsgaard masser af tid og plads på kanten af feltet og drejede læderet op i hjørnet til 2-0.

Kampen blev endegyldigt lukket efter 71 minutter, da FCN drev gæk med randrusianerne i højresiden.

Mads Døhr Thychosen blev sendt dybt og lagde bolden ind foran mål, hvor netop indskiftede Isaac Atanga på kanten af offside kom løbende og prikkede den i kassen til det endelige resultat på 3-0.

