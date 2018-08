Talsmand om lukning af friskole: - Situationen har været vemodig

Den muslimske friskole Lykkeskolen i Gellerup ved Aarhus skal lukke. Det sker som en konsekvens af, at skolen har mistet sit statstilskud.

- Situationen har været meget vemodig og forbitret. Vi har jo godt vidst, hvilken vej det bar hen ad, og opfattet det som nok ikke særligt sandsynligt, at selvom vi har protesteret, at vi kunne få opsættende virkning. Men vi håbede til det sidste, siger talsmand for Lykkeskolen Hans Jørgen Vad til TV2 ØSTJYLLAND.

Kritik om kønsopdelt undervisning og censurering

Lykkeskolen har eksisteret siden 1992 og har årligt modtaget støttekroner fra staten, men den støtte blev taget fra skolen, da Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderede, at skolen ikke overholdt Friskoleloven

Kritikken går blandt andet på, at skolen har kønsopdelt eleverne i undervisningen og censureret i biologibøger. En kritik som Hans Jørgen Vad langt fra er enig i. Blandt andet er der ifølge ham tale om bøger, som har ligget på et depot.

- Og der kan man sige, at det er da ærgerligt, at vi ikke har fået smidt dem ud, men hvis man kigger på skolens depot og sikkert også andre skoler, så er det ikke altid oprydning, der er den primære kompetence, siger Hans Jørgen Vad og fortsætter:

- Nej der er ingen kønsopdeling på skolen, og det har vi aldrig haft, men der er noget med, at drenge mest sidder ved drenge i udskolingen og pigerne mest sidder ved piger, fordi når de kommer op i udskolingen, så bestemmer eleverne selv.

01:24 VIDEO: Der har igennem årene været flere sager på Lykkeskolen i Aarhus. Blandt andet vurderede Undervisningsministeriet i 2015, at skolen skulle betale 111.000 kroner tilbage, efter de kun havde sendt drenge afsted på pilgrimsture. Luk video

- Præger børnene i en religiøs retning

Skolelukningen betyder, at skolens elever nu skal ud og finde andre skoler at gå på, noget som folketingspolitiker for Dansk Folkeparti Claus Kvist Hansen tror vil gavne børnene.

- Jeg tror, det kommer børnene til gavn på den lange bane.

- Mit indtryk er at man præger børnene i en religiøs retning, og det kan i min bedste mening aldrig være meningen for børnene. I Danmark er det vestlige værdier, hverdag og religion adskilt. På den lange bane er de bedste tjent med at komme ind i en almindelig folkeskole.

Han mener, at der har været for mange sager med muslimske friskoler, der ikke lever op til kravene.

- Det har været baggrunden for skærpelsen, og hvis man ikke lever op til kravene, så kan det ikke være anderledes, siger han.

Et flertal i folketinget valgte i 2017 at skærpe tilsynet med friskolerne i Danmark.

Kræver 9,8 millioner

Udover at skolen har mistet sin statstøtte, så har styrelsen for Undervisning og Kvalitet også krævet, at Lykkeskolen skal tilbagebetale 9,8 millioner kroner i støtte, som de tidligere har modtaget.

To andre friskoler Nord-Vest Privatskoler og Al-Salam Skole er allerede lukket efter at have mistet statstøtten.