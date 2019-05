Tæt tåge i store dele af Østjylland: Kør forsigtigt

Flere steder i Østjylland vil man stå op til tåge søndag.

Østjyllands Politi råder også folk til at køre forsigtigt, hvis man for eksempel skal en tur til bageren efter morgenbrød.

Godmorgen Østjylland. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det er meget tåget i store dele af landsdelen. Kør derfor forsigtigt og efter forholdene, så du kommer sikkert frem. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) 19. maj 2019

Men i løbet af dagen så vil temperaturen stige og tågen så småt forsvinde.

Læs også Letbanen er kørt af sporet: Påvirker driften i hele Østjylland

- Temperaturerne vil langsomt stige stille og roligt og nå op over 15 grader næsten i hele Østjylland, fortæller vejrvært hos TV2 Andreas Nyholm.

00:31 I eftermiddag er der chancer for sol flere steder i Østjylland. Luk video

Det er igen en dag, hvor det handler om at have tålmodighed, hvis man gerne vil have solen frem.

- Når solen kommer igennem hen ad eftermiddagen, så kan vi nå 17-18 og måske 19 grader, siger Andreas Nyholm.

Så det vil føles sommerligt. Der er ikke meget vind over det østjyske. Andreas Nyholm, TV2 Vejret.

Og sidst på eftermiddagen kan det blive lunt og solrigt.

- Så vil det føles sommerligt. Der er ikke meget vind over det østjyske, fortæller vejrværten.