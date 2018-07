Tæt på Jens Stage: Fra Bjørneklubben til start-11'eren

En Aarhus-dreng der slår sig fast AGF's Superliga er altid populært på Ceres Park.

Det er Jens Stage et lysende bevis på.

Vi har taget en lang snak med den hårdtarbejdende publikumsdarling, der to år efter skiftet fra Brabrand er blevet en vigtig brik på AGF-holdet.

I interviewet, som du kan se det hele af øverst på denne side, kan du både høre ham snakke om det at være en rollemodel som bare 21-årig, om rejsen fra at sidde som dreng på tilskuerpladserne og til at stå på banen, og om, hvorfor han hver weekend tager ud og se sine venner i Lyseng IF spille kamp.

Jens Stage skrev kort inden sommerpausen under på en ny kontrakt med AGF, der udløber i 2023.

- Det går som det skal lige nu. Jeg føler, jeg har noget at bidrage med nede på banen. Og jeg kan ikke lige se, hvad jeg skulle ønske mig mere lige nu, lyder det med et smil fra Aarhus-drengen.