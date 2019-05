Tabte væddemål - Dennis har ladet skægget gro i et år

Et væddemål er et væddemål.

Det måtte Dennis Pind Drejdal fra Langå sande tilbage i maj 2018, hvor han tabte et væddemål til en kammerat.

Det har været forbundet med mere hygiejne, end jeg lige havde regnet med. Dennis Pind Drejdal

I forbindelse med Eurovision Song Contest 2018 væddede han og kammeraten om, hvor vidt den lokale melodi grand prix helt Rasmussen ville vinde Eurovision Song Contest 2018.

Læs også Ingen dansk sejr i Portugal: Nu skal Dennis lade skægget gro i et år

Idéen om at gro et skæg kom sig af, at sangeren Rasmussen selv har et langt skæg, og vindersangen får én til at tænke på vikinger.

I tilfælde af at Rasmussen vandt, skulle kammeraten lade skægget gro et år. Hvis han tabte, skulle Dennis Pind Drejdal lade skægget gro.

Dennis har i et helt år ladet sit skægget gro, men tirsdag var det slut.

Rasmussen endte som bekendt på en 9. plads. Derfor var Dennis nødt til at lade skægget gro i et helt år.

- Det har været spændende, men det har været forbundet med mere hygiejne, end jeg lige havde regnet med, siger Dennis Pind Drejdal, der er salgsassistent, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den store dag

Det har nemlig været noget af et projekt at passe det lange skæg, som ofte skulle plejes flere gange om dagen.

Jeg kommer ikke til at savne altid at skulle spise med kniv og gaffel. Dennis Pind Drejdal

- Det skal have olie, føntørres, friseres og gøres rent. Jeg skal i hvert fald bruge en halv time på det hver morgen, siger Dennis.

Læs også Jørgen lægger makeup på sin demente kone: - Jeg bliver ved, så længe jeg kan

Derfor kan han nu ånde lettet op, hvor den store dag er kommet og skægget skal klippes af. Og derfor ser han nu frem til, at han kan spise en burger med fingrene, hvis det er det, han har lyst til. For nu er skægget ikke en hindring mere.

- Jeg har faktisk glædet mig lidt, men kommer også til at savne det. Men jeg kommer ikke til at savne altid at skulle spise med kniv og gaffel, siger han.

Under dagens frisørbesøg var det ikke hele skægget, der blev klippet af.

Bad Beard Day

Man kan have dårlige hårdage, og man kan have dårlige skægdage.

Læs også 'Vikingen fra Langå' efter Eurovision-finale: - Vi tog en chance

Det er én af de mange ting, som Dennis har erfaret ved at lade sit skæg gro. Han har fundet frem til, at det er et helt fænomen, at mænd med langt skæg har en ’bad beard day’.

- Der findes også dårlige skægdage for mig. Det kræver lidt tid at pleje, og jeg har tendens til at få mange krøller, siger han.

Sådan så Dennis Pind Drejdal ud for et år siden, da han tabte væddemålet.

Tirsdag sad Dennis i frisørstolen klar til at få klippet skægget. Det er dog ikke hele skægget, der ryger denne gang.

- Jeg tror, at jeg kommer til at savne skægget for meget, hvis jeg tog det helt af, siger han.