Tålmodig Jannik Pohl vil genfinde formen i Horsens

Det blev til en lille halv times superligafodbold for hjemvendte Jannik Pohl, da AC Horsens fredag spillede 0-0 mod Sønderjyske.

Angriberen er hentet i hollandske FC Groningen på en kort lejeaftale, der allerede udløber til nytår, men han regner ikke med at kunne bidrage på 100 procent fra start.

- Før jeg for alvor kan komme ind og præstere og hjælpe Horsens, skal kroppen være med.

- Kroppen føltes fin mod Sønderjyske, men den skal langsomt bygges op, siger Pohl.

Den 23-årige nordjyde løb i sidste sæson ind i nogle alvorlige skader, som holdt ham ude det meste af sæsonen i Groningen.

Forventer ikke mange mål

Derfor vil han nu langsomt bruge efteråret i Horsens til at komme sig over sine skader for at stå helt klar til foråret.

Cheftræneren i Horsens, Bo Henriksen, forventer heller ikke, at den lejede angriber kan bidrage med mange mål fra start.

Bo Henriksen virkede tilfreds med meget af det, han så i kampen fredag aften. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

- Knægten har stort set ikke spillet en fodboldkamp i et helt år, så han skal bruge noget tid, siger Bo Henriksen.

Til gengæld ser cheftræneren frem til, at Pohl kan true modstanderne med sin fart.

Vil gerne blive længere

- Vi har fået en dybdeløber, og det har vi manglet lidt. Vi håber på, at han så hurtigt som muligt kommer i rigtig god forfatning og kan hjælpe os, siger cheftræneren.

Det er endnu uvist, om det kun bliver til et halvt år i Horsens for Jannik Pohl, men selv vil han gerne blive i Horsens sæsonen ud.

- Jeg håber da på at tage et helt år i klubben, så jeg i foråret kan stå virkelig skarpt og hjælpe Horsens til en masse point, siger Pohl.

Han kan måske allerede hjælpe Horsens til point, når holdet i næste spillerunde skal møde Randers FC på udebane.

