T-kryds ved Mindet har stadig lange udsigter

Det omstridte kryds ved Mindet i Aarhus skal laves om til et T-kryds. I hvert fald efter planen.

I maj 2018 blev det med rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), i spidsen besluttet, at krydset skulle åbnes som et almindeligt T-kryds. Altså et kryds, hvor det er er muligt at dreje både til højre og venstre, hvilket ikke er muligt i dag.

Det har vist sig, at det er rimelig kompliceret. Der er mange aktører og myndigheder, der er indover for at skabe en løsning og godkende. Bünyamin Simsek (V), rådmand, Teknik og Miljø

Men der er fortsat spærret ved Mindet og T-krydset har lange udsigter.

- Det har vist sig, at det er rimelig kompliceret. Der er mange aktører og myndigheder, der er indover for at skabe en løsning og godkende. Det har jeg arbejdet på, siger Bünyamin Simsek til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet fraråder T-kryds

T-krydset blev besluttet på trods af, at Østjyllands Politi har frarådet et T-kryds. I et notat fra Østjyllands Politi til Teknik- og Miljøforvaltningen, står der blandt andet:

- I det trafiktætheden i myldretiden er intens på kystbanestrækningen, vurderes det, at der kun vil være ringe mulighed for trafikafvikling i krydset Dynkarken/Europaplads/Havnegade, såfremt der åbnes op for gennemkørsel fra havnesiden. Der vil opstå situationer, hvor kun ganske få – eller måske ingen – bilister kan svinge til højre i retning mod Nørreport. Flere vil således blive fanget i krydset, hvilket vil blokere for den tværgående trafik, der kommer fra Strandvejsiden. (…) Der vil ske opstuvning af trafikken fra Dynkarken/Europaplads/Havnegade og bagud mod Sydhavnsgade. Hermed vil nogle komme til at holde på letbanesporet, hvorved risikoen for uheld mellem letbanetog og bilister forøges.

Alligevel er det stadig T-krydset, som står øverst på Bünyamin Simseks dagsorden.

- Jeg forventer, at vi anlægsmæssigt kan stå klar engang i foråret. Så har vi etableret en ny løsning på det område. Såfremt at byrådet er enige i, at den løsning, vi kommer til at indstille, er den rigtige, siger Bünyamin Simsek.

T-kryds det naturlige valg

Årsagen til, at T-krydset ikke for længst er blevet til noget er, at det ikke kun er Aarhus Kommune, der bestemmer. Også politiet, andre myndigheder og ejerforhold har kompliceret arbejdet.

- Jeg mener stadig, at et helt almindeligt T-kryds er det mest naturlig valg, siger Bünyamin Simsek.