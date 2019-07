Træls tur på tanken: Bil proppet med kniv og stoffer

En, to, tre, fire, fem, seks, syv sigtelser på én gang. Det var, hvad en 23-årig mand rendte ind i, da han tirsdag aften parkerede på en tankstation i Viby.

- Han begår en helt masse lovbrud, som han bliver sigtet for, siger Jakob Christiansen, der er kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

En patrulje spottede manden holde ind på tanken, og de vidste, at han havde fået frakendt sit kørekort. Derfor fulgte de efter manden ind på tankstationen.

Manden var gået ind i tankkiosken, mens hans bil stod i tomgang udenfor. Betjentene gik ind i butikken og sigtede manden for at køre uden førerret.

Blandt andet har han en del forskellige stoffer i bilen og også en ulovlig kniv. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi

Han nægtede dog at have kørt bilen, så politiet måtte kigge overvågningen igennem, og her kunne man tydeligt se, at det var den 23-årige, der kørte bilen. Desuden kunne man også se, at manden kørte uden sele.

Det var tredje gang inden for relativ kort tid, at den 23-årige blev standset uden kørekort, så derfor blev hans nykøbte bil beslaglagt.

Ransagning førte til flere sigtelser.

Inden bilen blev beslaglagt ransagede betjentene den, og det skulle vise sig at være en god ide.

- Blandt andet har han en del forskellige stoffer i bilen og også en ulovlig kniv, siger Jakob Christiansen.

Betjentene fandt både kokain, MDMA, hash og en springkniv i bilen. Den 23-årige blev derfor anholdt og blev i alt sigtet for disse syv forhold:

• Besiddelse af kokain

• Besiddelse af MDMA

• Besiddelse af hash

• Ulovlig besiddelse af kniv

• Kørsel uden førerret

• Manglende brug af sele

• Kørsel i bil med for nedslidte dæk

Den 23-årige mand var dog ikke tilfreds med at få beslaglagt sin bil og valgte derfor at protestere over politiets beslutning.

- Det betyder, at det så er retten, der skal tage stilling til, om der er grundlag for at konfiskere hans bil, siger Jakob Christiansen.