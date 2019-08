Syreudslip på virksomhed: 27 sendt på hospitalet

Medarbejderne på en virksomhed i Horsens var knap nok mødt ind torsdag morgen, før de måtte stoppe deres arbejde.

Omkring klokken 08:00 blev 27 ansatte på West Pharmaceutical Services Danmark A/S nemlig sendt hjem på grund af syreudslip.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Politi, brand og redning blev sendt til stedet.

Det viste sig, at ingen medarbejdere havde været i direkte kontakt med syreudslippet, og der foreligger heller ingen oplysninger om, at nogen skulle være kommet til skade ved udslippet.

For en sikkerhedsskyld blev de 27 medarbejdere dog sendt til tjek på sygehuset.

Rør med syre lækkede

Foreløbige undersøgelser viser, at udslippet formentligt er kommet fra et lækket rør, der var ved at blive renset med syren calcium polysulfid.

Calcium polysulfid bliver brugt til skadedyrsbekæmpelse.

Kemikalieudslippet er nu stoppet og inddæmmet, og der er ikke fare for mennesker eller miljø gennem spredning i hverken luft, gennem jord eller kloakker.

Arbejdstilsynet er underrettet om uheldet, og Sydøstjyllands Politi er nu i gang med en efterforskning af hændelsesforløbet med henblik på at afgøre, om der er nogen, der kan stilles til strafferetslig ansvarlig for udslippet.