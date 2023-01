Synnøve blæst bagover: 50 fremmede kommer til fødselsdag

Udover de mange kommentarer, artiklen har fået på TV2 ØSTJYLLANDs Facebook-side, er der mellem 150 og 200 mennesker, der har skrevet privat til hende, anslår hun.

- Folk ønsker mig tillykke med dagen og roser mig for at stå frem og fortælle om ensomhed. Nogle har sågar bedt om min adresse, så de kan sende et fødselsdagskort på dagen, siger hun og tilføjer:

- Jeg syntes selv, det var et ynkeligt opslag, jeg havde skrevet. Jeg følte mig så sårbar. Så det kommer meget bag på mig, at folk synes, jeg er modig og har givet mig så mange skulderklap, siger hun med henvisning til det Facebook-opslag, som hun selv havde lavet, der startede det hele.

50 gæster og selskabslokale

Fra at have nul gæster - udover sin 11-årige datter - er der nu op mod 50 fremmede mennesker, der gerne vil fejre hende til brunch og efterfølgende kaffe og kage den 4. februar.

En fremmed kvinde, der bor i den samme gård som hende, har sørget for at reservere boligforeningens festlokale til fødselsdagen. Her er der plads til omkring 70 personer, så det er der styr på.

- Jeg ejer kun fire stole selv, så det er rigtig godt med et større lokale, siger hun og tilføjer:

- Men jeg kan slet ikke lige overskue, hvad jeg stiller op med mad til brunchen nu. Om jeg måske skal bede folk om at tage noget med. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet, det ville ende sådan her, så jeg har endnu ikke inviteret de folk, der har skrevet.

Torsdag skal hun mødes med en kvinde, der har tilbudt at hjælpe hende med planlægningen.

- Jeg kommer fra en dysfunktionel familie

Inden Synnøve Marie Gyldenløve skrev Facebook-opslaget havde hun ikke ét eneste menneske, hun kunne invitere til sin fødselsdag.

Hun har haft et hårdt liv og har ikke længere nogen tætte relationer.

- Jeg kommer fra en dysfunktionel familie med en del misbrug, og som barn har jeg brugt meget tid på Christiania og Klostertorvet i Aarhus. På et tidspunkt blev jeg tvangsfjernet og anbragt på institution, og da jeg blev voksen, stiftede jeg desværre selv bekendtskab med misbrug og væresteder, indtil jeg fik min datter og kom ud af det, fortæller Synnøve Marie Gyldenløve.



Hun har aldrig prøvet at holde en fest før, så den kommende fødselsdagsfest bliver en storslået premiere.