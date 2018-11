Sygeplejersker undersøger hjemløse for sjælden sygdom

For få uger siden donerede danskerne til sammen 141,9 millioner kroner til Knæk Cancer. Men selvom kræft ganske vist er den sygdom, flest danskere dør af, så er der måske stadig brug for at sætte fokus på andre sygdomme.

Læs også Herbergerne melder alt optaget: Hjemløse skal måske bo på rådhuset

Mandag starter et ugelangt projekt, hvor Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital vil gøre en indsats for at undersøge hjemløse for tuberkulose, selvom sygdommen er sjælden i Danmark.

Disse borgere kan have svært ved selv at mærke symptomer på sygdom, og ofte har de andre ting at kæmpe med, så helbredet kommer ikke i første række. Leni Oldenborg, Sygeplejerske, Lungemedicinsk ambulatorium, Aarhus Universitetshospital.

- Vi kan se, der er en ophobning af tuberkulosetilfælde blandt hjemløse og misbrugere. De er i større risiko for at blive syge på grund af den måde, de lever på, og så er de her borgere ikke særlig gode til at opsøge det etablerede sundhedsvæsen, siger Leni Oldenborg, der er sygeplejerske på lungemedicinsk ambulatorium på Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

I Danmark konstateres kun 300-400 nye tilfælde årligt, men selvom det ikke lyder af meget, så er den specifikke målgruppe hårdt ramt. Det er nemlig særligt borgere med et i forvejen svækket immunforsvar, der kan smittes, og en dårlig ernæring eller stort alkoholindtag øger risikoen yderligere.

Her kan sårbare borgere blive undersøgt for tuberkulose i denne uge Mandag klokken 8.30 til 14.30 i Kirkens Korshærs varmestue på Nørre Allé 25 i Aarhus Tirsdag klokken 17.00 til 21.00 på Forsorgshjemmet Tre Ege på Årslev Møllevej 15 i Brabrand samt klokken 08.30 til 14.30 i Kirkens Korshærs varmestue på Nørre Allé 25 i Aarhus Onsdag klokken 08.30 til 14.00 på Forsorgshjemmet Østervang på Trankær Mosevej 25 i Tranbjerg Torsdag og fredag klokken 08.30 til 14.30 på Sundhedsklinikken på Center for Misbrugsbehandling ved Sumatravej 3 i Aarhus

- Disse borgere kan have svært ved selv at mærke symptomer på sygdom, og ofte har de andre ting at kæmpe med, så helbredet kommer ikke i første række. Vi ved, at der for tiden er tuberkulose i miljøet, og derfor tager vi i uge 48 ud i et forsøg på at få flere testet, for man risikerer både at smitte andre og at dø af sygdommen, hvis man ikke kommer i behandling, siger Leni Oldenborg.

Sygeplejerskerne skal opsøge de syge

Man kan naturligvis altid blive undersøgt for tuberkulose på hospitalet, hvis man har mistanke om, at man har fanget bakterien, men det er et tilbud, som sårbare borgere sjældent benytter sig af.

Erfaringen viser, at der skal mere opsøgende sygeplejersker til, og hele ugen er Aarhus Universitetshospital i samarbejde med kommunen altså til stede, hvor de sårbare borgere befinder sig – nemlig på gaden for at tilse de hjemløse.

Fakta om tuberkulose - På verdensplan lever 40 mio. mennesker med tuberkulose. I Danmark konstateres 300-400 nye tilfælde om året. - På verdensplan døde der i 2017 ca. 1,6 millioner mennesker af tuberkulose, hvilket gør tuberkulose til den største dræber blandt alle kendte infektionssygdomme, foran sygdomme som HIV, malaria og influenza. - Tuberkulose kan forekomme i mange af kroppens organer, men det er kun personer med tuberkulose i lungerne, der kan smitte andre. - Ved mistanke om tuberkulose kan man få taget et røntgenbillede af lungerne, og få undersøgt opspyt fra lungerne for tuberkulosebakterier på Lungecentret på Aarhus Universitetshospital. - Raske personer er meget lidt modtagelige for at blive syge af tuberkulosebakterien, men hvis man i forvejen er svækket fx af anden sygdom, bliver man lettere syg. - Regionerne har ansvaret for at opspore tuberkulose blandt borgere med særlig høj risiko for tuberkulose. Kilde: Aarhus Universitetshospital

- De opsøgende indsatser er en meget vigtig del af vores arbejde med at bekæmpe hjemløsheden, især når det handler om sundhed og behandling for de sårbare borgere. Hjemløshed og helbredsproblemer går jo ofte hånd i hånd, og det betyder i praksis, at en indsats for at styrke sundheden blandt de socialt udsatte er afgørende for vores arbejde med at komme hjemløsheden til livs, siger Kristian Wurtz (S), rådmand, Sociale Forhold og Beskæftigelse, i en pressemeddelelse.

Selvom sygdommen oftest rammer i forvejen sårbare borgere, så kan alle blive smittet. Bakterien kan forekomme i mange af kroppens organer, men hvis den har sat sig i lungerne, er den smitsom.

Læs også Masser af sol og bidende kulde venter

- Det er vigtigt at finde smittede aarhusianere med tuberkulose, så vi kan hjælpe dem og undgå spredning af tuberkulose. Vi gør det nemt for sårbare borgere at blive testet, siger rådmand Jette Skive (DF), Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Efter blot få timers indsats på den første dag mærker sygeplejerskerne, at de gør en forskel.

- Vi har haft travlt her i formiddags, vi har undersøgt omkring 15 på et par timer. Vores mål er at få 100 borgere i løbet af ugen. Jeg er rigtig glad for at være en del af den her indsats, det er så vigtigt, at de her borgere bliver undersøgt og kommer i behandling for tuberkulose, siger Leni Oldenborg til TV2 ØSTJYLLAND.