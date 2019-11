Tuberkulose tog Tommys ven - Sygeplejersker er på gaden denne uge

I slutningen af 1800-tallet skyldtes 14 procent af alle dødsfald i Danmark tuberkulose.

I dag er det tal meget mindre, men 300 danskere får stadig konstateret den smitsomme sygdom hvert år.

Det er især blandt hjemløse og misbrugere, at sygdommen stadig lever.

Derfor opsøger sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital i samarbejde med gademedarbejdere fra Aarhus Kommune i denne uge socialt udsatte borgere på væresteder og på gaden for at begrænse sygdommen.

- Tuberkulose er en rigtig alvorlig sygdom, som man kan dø af, hvis man ikke kommer i behandling for den. Og vi ved, der er en større risiko for at blive smittet med tuberkolose, når man færdes i hjemløsemiljøer, siger Leni Oldenborg, specialeansvarlig sygeplejerske i tuberkolose på Aarhus Universitetshospital til TV2 ØSTJYLLAND.

Mistede sin ven til tuberkulose

Tommy Sørensen er en af dem, som har takket ja til at blive testet for, om han har haft tuberkulose.

Så han afleverede i dag en spytprøve til sygeplejerskerne på Værestedet Jægergårdsgade i Aarhus.

- Jeg har selv haft en kammerat, som er død af tuberkulose. Han reddede mig for at dø af en overdosis af kokain. Tuberkulose har floreret der, hvor han færdedes, og det har også været her, siger Tommy Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vennen døde for et år siden. Han blev kun 54 år gammel.

- Det var et hårdt slag for mig. Problemet var, at jeg ikke kunne komme med til hans begravelse, fordi familien ikke ville have en flok narkomaner med. Men jeg ville gerne have sagt farvel til ham, for han reddede mit liv, siger Tommy Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Sidste år fandt man to tuberkuloseramte

Sidste efterår var sygeplejerskerne også på gaden.

Her blev 192 testet, og det viste sig, at to af dem havde tuberkulose.

- Mange af de her borgere har svært ved at bruge det etablerede sundhedsvæsen. De er lang tid om at henvende sig og også lang tid om at mærke, at de har symptomer på for eksempel tuberkulose, siger Leni Oldenborg, specialeansvarlig sygeplejerske i tuberkulose på Aarhus Universitetshospital til TV2 ØSTJYLLAND.

Alene i dag fik 70 borgere foretaget en tuberkulose-prøve, og om cirka en uge får de svar på prøven.