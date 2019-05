Sygeplejerske om ny milliardbesparelse: - Jeg tror, det her sygehus brænder sammen

Yderligere en milliard kroner. Så mange ekstra penge skal det allerede pressede supersygehus i Skejby spare. Ekstraregningen skyldes, at det både blev dyrere og tog længere tid end forventet at flytte alle afdelinger fra hospitalerne i Aarhus til det nye store supersygehus i Skejby.

Læs også Sygeplejerske: - Jeg har ikke tid til at spise min frokost

Og kæmperegningen rammer hårdt. For personalet føler sig i forvejen hårdt presset og stod allerede inden nyheden om den ekstra milliard-regning kom ud, foran at skulle spare 325 millioner kroner.

- Jeg tror simpelthen, det her sygehus brænder sammen, siger afdelingssygeplejerske på mave og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital Inger Sønderholm til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har været alle propperne og sikkerhedsnålene og sprøjterne og alting igennem, som vi kunne spare på. Så det vi er nødt til at spare på nu er behandlinger. Er det operationer på kræftpatienter, vi skal spare på? Er det der vi er?

Der er ikke flere steder at spare, mener Inger Sønderholm, afdelingssygeplejersker for Mave og Tarm afdelingen på AUH.

Katastrofal spareplan

Birgit Pedersen har været indlagt på Aarhus Universitetshospital i en uges tid efter en operation for kræft i mavesækken. Hun kan ikke sætte en finger på sygeplejerskernes arbejde, men føler med dem.

Læs også Ekstraregning til AUH: Mangler yderligere en milliard kroner

- Hvis man snakker med dem om det, så virker de frustrerede over alt det, der skal ske. Personalet ville nok skulle løbe endnu stærkere og ikke kunne få det til at hænge sammen, hvis der skal spares endnu mere, siger Birgit Pedersen.

- Jeg synes, at det er katastrofalt, at når man bygger sådan et nyt flot sygehus og flytter hertil og så skal man allerede spare så meget.

At bygge et stort nyt superhus og så spare på behandlingerne er katastrofalt, mener Birgit Pedersen, der er indlagt på AUH.

Sygeplejersker bryder sammen

En af de sygeplejersker, som tager sig af Birgit Pedersen, er Naja Hansen. I sit arbejde møder hun rigtig mange nyuddannede sygeplejersker, som får deres første jo på mave-tarmafdelingen. For mange af dem er presset for stort.

- De bryder sammen og bliver kede af det, fordi der ikke er tid og rum til at skabe den oplæring i at tage de beslutninger, de skal kunne tage. Selvom vi gør vores bedste for at oplære dem, er der ikke tid til det, siger Naja Hansen.

Læs også Bekymrede læger slår alarm: Vi kan ikke levere den optimale kvalitet

Selv gør Naja Hansen, hvad hun kan, for at holde humøret højt. Men den pressede hverdag og kolleger, der får nok, betyder, at det indimellem kan være svært.

- Man kan godt føle, at man har brugt al sin energi på at arbejde, hvor man tænker, at der også skal være noget til ens familie derhjemme og den energi er der ikke altid, fordi man bare er kørt træt. Man har også brugt energien på at holde kollegaerne oppe, forklarer hun.

Milliardregningen kommer fordi, det blev dyrere end ventet at samle alle hospitalsafdelingerne til Skejby.