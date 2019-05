Sygeplejerske hyldes for hjertevarm indsats - timingen gør hende glad

- Jeg føler mig ikke som Florence Nightingale, men det er vel omsorgen, der driver værket.

Sådan lyder det fra sygeplejerske Jeanette Lilleby, der har sin daglige gang på Afsnit for Kvindesygdomme på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Hun har fået en god idé, som hendes arbejdsplads nu hylder hende for på hospitalets facebookside.

Jeanette Lilleby udnytter de engangsvattæpper, som hospitalets patienter får over sig efter en operation.

I stedet for smide tæpperne ud, når de er blevet brugt, samler Jeanette Lilleby dem sammen og giver dem til hjemløse.

- Når patienterne er blevet opereret, og inden de kommer tilbage til deres afdeling, får de et engangstæppe over sig. De kan vælge at få dem med hjem, men det vælger de færreste at gøre, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hel afdeling bakker op

Tæpperne bliver ofte kun brugt i ganske få timer på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

- Patienterne er nyvaskede, og engangstæppet ligger ovenpå rent tøj. Skulle der komme kropsvæsker på, bliver tæpperne selvfølgelig kasseret, lyder det fra Jeanette Lilleby.

Der kan lige være to sække med engangstæpper i Jeanette Lillebys VW UP!.

Det var vinter, da Jeanette Lilleby startede på Afsnit for Kvindesygdomme, og der var stort fokus på hjemløse i kulden. Hun besluttede sig for, at hun ville give tæpperne til mennesker, der havde brug for dem.

Hun spurgte sin afdelingssygeplejerske, om det var okay at give tæpperne et ekstra liv på herberger i Aarhus, og idéen faldt i god jord.

Hele afdelingen kom med på idéen, og i dag står der på ethvert givent tidspunkt en stor hvid sæk påskrevet ordene "Til hjemløse" i personalets mellemgang.

- Der har ikke været en masse analyser i forhold til det. Det har bare været fra tanke til handling, siger Jeanette Lilleby til TV2 ØSTJYLLAND.

Omsorg for andre

Hver gang en sæk er fyldt, ryger den om bagagerummet i den 51-årige sygeplejerskes VW Up!

Når Jeanette Lilleby har samlet et par stykker, kører hun forbi et af de mange herberger i Aarhus på sin vej hjem til huset i Egå.

- Det handler vel om omsorg for andre, der ikke har det så godt, som man selv har det, siger Jeanette Lilleby til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, Skejby, Inge Pia Christensen, giver initiativet god mening.

- Vi har en én form for kræv på et hospital, hvor alt skal være sterilt, men derfor kan tæpperne godt gøre gavn andre steder. Det er en god idé, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeanette Lilleby er overvældet over reaktionen på hospitalets facebookopslag om hendes initiativ. Foto: Privat

Stærk respons

Det facebookopslag, som Aarhus Universitetshospital har lavet for at hylde Jeanette og hendes initiativ, er blevet mødt med rigtig mange positive reaktioner. Mandag morgen har knapt 2000 mennesker 'liket' eller 'hjertet' opslaget.

- Jeg har faktisk været inde og se det, og jeg er fuldstændig overvældet. Der er kommet så mange søde kommentarer, siger Jeanette Lilleby til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er helt fantastisk i en tid, hvor der er så meget negativ opmærksom omkring Skejby sygehus, siger Jeanette Lilleby til TV2 ØSTJYLLAND.

Genbrug et fokusområde

Aarhus Universitetshospital, Skejby, gør generelt en dyd ud af at genbruge materiale, lyder det fra den sygeplejefaglige direktør på hospitalet.

- Vi har prøvet at systematisere det på en måde, så vi undgår, at alt futter op i røg. Vi sorterer vores affald, og så meget som muligt ender de rigtige steder, siger Inge Pia Christensen.

Hospitalet sender blandt andet materiale til udlandet.

- Noget af vores engangsmateriale kan godt gensteriliseres, så det lever op til EU-krav. Men det ville være tudetosset ikke at give andre lande uden samme krav nogle af de remedier, vi har. Vi vil gerne hjælpe tredjeverdenslande, siger Inge Pia Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.