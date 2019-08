Sygehuspersonale protesterer over ledelsen: - I tramper på os

Farvekridt bruges ofte til at lave fantasifulde tegninger på gaden, lave forhindringsbaner eller hinkeruder.

Men onsdag eftermiddag tog hospitalspersonalet på Silkeborg Sygehus gadekridtene i brug af en helt anden årsag.

Personalet føler sig nemlig uretfærdigt behandlet af hospitalsledelsen og for at vise det, skrev de ansatte på sygehuset deres navne på asfalten i ambulancegården.

- Vi har været udsat for store besparelser i flere omgange, og nu vil ledelsen igen have, at vi skal spare, så nu forsøger vi at råbe dem op på en anderledes måde, siger Ina Qvist, der er sygeplejerske på hjertemedicinsk afdeling på Silkeborg Sygehus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Alle regnbuens farver var taget i brug. Foto: Øxenholt foto

En symbolsk hentydning

Det er bestemt ikke tilfældigt, at personalet valgte at skrive deres navne på asfalten i ambulancegården og ikke på en tavle med almindeligt skolekridt.

Senere på eftermiddagen onsdag skulle hospitalsledelsen nemlig holde mød

e om besparelser på Silkeborg Sygehus sammen med alle ansatte.

For at komme ind til mødet i kantinen, skulle ledelsen igennem gården, som var overdækket af personalets navne.

- Vi føler, de tramper på os. Det kunne vi vise dem med den her protest, så de trådt på os billedligt, siger Ina Qvist til TV2 ØSTJYLLAND.

Silkeborg Sygehus skal i alt spare 50 millioner kroner. Foto: Øxenholt foto

Skal spare 50 millioner

Formålet med dagens møde var at komme i dialog med de frustrerede medarbejdere, og dermed tale om de store besparelser, som sygehuset står over for. I 2020 skal sygehuset i alt spare 50 millioner kroner.

Selvom ledelsen blev taget imod på en anderledes måde, mener hospitalsdirektøren, Thomas Balle Kristensen, at dialogen til mødet var god.

- Jeg er rigtig ked af, at der er nogle medarbejdere, der har det som om, vi tramper på dem. Jeg synes, det er helt forståeligt, at de bliver frustreret, og det er også okay at vise det, siger Thomas Balle Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

SÅDAN ER BESPARELSERNE FORDELT: Hospitalsenhed Midt, som blandt andet omfatter sygehuset i Silkeborg og Hammel Neurocenter, skal spare 50 millioner i 2020. SÅDAN ER BESPARELSERNE FORDELT: Regionshospitalet Hammel Neurocenter: 2,2 mio. kr.

Regionshospitalet Silkeborg: 8 mio. kr.

Regionshospitalet Viborg inkl. Skive: 17 mio. kr.

Fælles afdelinger (Administration og Servicecenter): 3,7 mio. kr.

Fælles puljer og konti: 17 mio. kr.

Yderligere udmøntning: 2,1 mio. kr.

Kilde: Hospitalsenhed Midt

Det er endnu uvist, hvordan de 50 millioner kroner skal findes, og det vil kunne mærkes i fremtiden.

- Det er for tidligt at sige nu, hvem det gå ud over. Men med så store besparelser, kan vi ikke undgå, at der bliver nedlagt stillinger. Det er en meget stor opgave, vi står i, men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at vi også i fremtiden kan tilbyde patienterne udredning og behandling med høj kvalitet, siger Thomas Balle Kristensen.

Hospitalsledelsen forventer, at de ved mere om, hvor der helt præcis skal spares i løbet af nogle uger.

