Sygehusmedicin bliver billigere: Sænkes med 12,5 procent

Der er godt nyt til hospitalerne. I fremtiden bliver priserne på sygehusmedicin nemlig lavere.

Det har Sundhedsministeriet- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen besluttet tirsdag, hvor de er blevet enige om to nye aftaler, der betyder lavere priser på medicin.

Listepriserne på sygehusmedicin sænkes med i alt 12,5 procent over fire år. Samtidig sættes der loft over priserne på medicin på apotekerne.

Læs også Tusindvis følger apotek på arabisk: Politiker frygter glidebane

Det vækker glæde i Region Midtjylland.

- Det lyder godt, og det er mere, end vi har set tidligere, men det afgørende bliver, om vi også kommer til at se et fald i udgifterne på medicinen, siger regionrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (A) til TV2 ØSTJYLLAND.

Sundhedsministeren er også tilfreds med, at aftalen endelig er faldet på plads.

- Lavere priser på medicin gør en forskel i hverdagen ude på vores sygehuse, fordi vi får mere sundhed for pengene, og kan tilbyde behandlinger med den nyeste medicin, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)

Læs også 15-årige Rune spiller klaver seks timer om dagen: Nu dyster han mod verdenseliten

Aftalen på sygehusområdet lægges oven i en tidligere aftale, som betød en sænkelse af listepriserne på 2,5 procent. I alt betyder den nye aftale dermed, at listepriserne på sygehusmedicin samlet set bliver 15 procent lavere i perioden 2019 til 2023.

Apotekpriserne stiger ikke

Der er også godt nyt til de personer, der ofte er forbi apoteket for at hente medicin. Den nye aftale indeholder nemlig også, at maksimalprisen på medicin på apotekerne ikke stiger indtil 1. april 2022. Det vil sige, at der indføres et loft over priserne, så de ikke stiger yderligere. Priserne kan dog fortsat sættes ned i perioden.

Jeg er rigtig glad for, at vi sikrer, at priserne på den medicin, man køber på apotekerne, ikke stiger. Det giver en vigtig tryghed, især for de mange danskere med kroniske sygdomme. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)

- Jeg er rigtig glad for, at vi sikrer, at priserne på den medicin, man køber på apotekerne, ikke stiger. Det giver en vigtig tryghed, især for de mange danskere med kroniske sygdomme, der hver dag bruger receptpligtig medicin, siger Ellen Trane Nørby.

Læs også Par måtte ikke bygge et træhus – nu er deres drømmebolig byens stolthed

Sofie Jensen, der er koncernchef i Lægemiddelindustrien (LIF), siger, at aftalerne sikre stabilitet for producenterne. De kender nu både priser og får vished for, at deres lægemidler kommer ud til de danske patienter.

- De nye aftaler vil dæmpe prisudviklingen på medicin og skabe ro og forudsigelighed om medicinprisernes betydning for udgiftsudviklingen.

- Det har været to lange og hårde forhandlinger, men så har vi til gengæld fået lange aftaler, der skaber ro og forudsigelighed omkring industriens rammevilkår, siger Sofie Jensen.