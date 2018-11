Syddjurs lukker huller i budgettet med ekstra millioner

Reelle holdningsforskelle eller politiske juledrillerier? Det spørgsmål blev rejst i byrådssalen, da flertallet i Syddjurs' byråd tildelte ekstra millioner til børn, unge, ældre og socialområdet.

Undervejs i debatten var socialdemokraten Jan Fischer, formand for udvalget for sundhed, ældre og omsorg, skarp i retorikken.

- Det går ikke. Det er rystende, at vi sidder i udvalgene og bliver enige om at tildele de ekstra penge, og så ændrer den holdning sig blandt nogle af medlemmerne, sagde han i byrådssalen.

Ordene faldt særligt til Venstre-medlemmet Marianne Kirkegaard, der stemte imod at tildele de ekstra penge, selvom hun var for ideen, da hun behandlede sagen i udvalget for sundhed, ældre og omsorg.

Nye oplysninger fra møde til møde

Selv mener Marianne Kirkegaard, at der er kommet nye oplysninger i sagen, der har fået hende til at ændre holdning fra udvalgsmødet og til byrådsmødet onsdag aften.

- Vi risikrer at blive økonomisk straffet, hvis vi giver tillægsbevillingerne, fordi vi vil bruge 25-30 millioner kroner mere end den serviceramme, som vi har aftalt med staten og KL at holde os inden for, siger Marianne Kirkegaard.

Kommuerne får mindre i bloktilskud af staten, hvis de samlet har brugt flere penge i år, end de har budgetteret med - derfor risikerer Syddjurs Kommune en mulig økonomisk sanktion.

En presset budget

På byrådsmødet kom det frem, at kommunens økonomi har været presset i år på flere områder. På børne- og ungeområdet lyder den ekstra bevilling på seks millioner kroner, som skal lukke hullet.

Inden for ældre, sundhed- og omsorgsområdet endte flertallet med at tildele 11,6 millioner kroner ekstra år.

- Vi forsøger selvfølgelig at holde budgetterne, men vi har vidst siden april, at det så sort ud. Vi har løbende forsøgt at gøre noget, men der har eksempelvist være enkeltsager på socialområdet, som har kostet flere millioner, siger Jan Fischer.

Han tildelte de ekstra penge sammen med resten af Socialdemokratiet, Alternativet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten.

Mindretal: En økonomisk snebold er rullet af sted

Et mindretal bestående af De Konservative, Det Radikale Venstre og Venstre vil ikke tildele de ekstra penge. I stedet ville de have, at pengene løbende skal hentes hjem de næste par år.

For Venstres Claus Wistoft er det ikke kun et spørgsmål om at tildele ektra millioner eller ej, men en helt grundlæggende forskel i tilgangen til budgetproblemer.

- I tager for afslappet på situationen - problemet bliver dobbelt så stort næste år, sagde han henvendt til sine politiske modstandere i byrådssalen:

- Vi er nervøse for, at vi starter en snebold, fordi vi tager penge fra kassen i år.

Mens kommunen de seneste år har lagt mellem 30-40 millioner kroner til side årligt, så bliver der hevet godt 70 millioner kroner op i år.

Jan Fischer: Hårdt presset område i forvejen

Claus Wistoft (V) så gerne, at merforbruget i år skulle indhentes de næste par år, i stedet for at tildele ekstra penge nu og her. Men det vil reelt betyde besparelser på et hårdt presset område, mener Jan Fischer (S).

- Vi er meget presset i forvejen. Medarbejderne knokler alt, hvad de kan, og jeg aner ikke, hvordan vi skulle kunne finde de penge på næste års budgetter, siger Jan Fischer.

Lægger I ikke op til en budgetkultur, hvor man bare får ekstra penge, hvis man ikke overholder budgetterne?

- Vi har løbende behandlet tillægsbevilinger i mine fem år i byrådet. Man kan ikke altid ramme 100 procent perfekt, når man lægger et budget, og vi har prøvet at vende hver eneste krone, vi har, i samarbejde med ledelsen og medarbejderne, og der er altså brug for de ekstra penge til i år.