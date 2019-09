Sving med bag kulissen: Tarzan er landet

- Det her slår alle andre musical-oplevelser, jeg har haft, fortæller Kim Ace Nielsen.

Han har spillet musical som professionel i omkring 14 år.

Lige nu bliver han dagligt forvandlet til Tarzan på de skrå brædder i Musikhuset i Aarhus.

Kim Ace Nielsen spiller Tarzan i Tarzan the Musical i Musikhuset i Aarhus.

Arbejder i døgndrift

Her har 30-40 mand i døgndrift omdannet hele den store scene og mere til i Musikhuset til en jungle.

- Vi har været i gang i seks dage i træk – 24 timer i døgnet, siger Søren Møller, teaterdirektør for Fredericia Teater, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Teaterfestival: Børn skal se verden på nye måder

Det er Fredericia Teater, som har lavet denne opsætning af Tarzan – og de er med til at sætte det hele op og gøre klar.

Her tester de visuelle effekter og de svingture som Tarzan skal tage hen over publikum – og programmere dem ind på en computer.

- Det skal beregnes og programmeres fuldstændig præcist, for at vi er sikker på, at de lander, som de skal og alt er sikkert undervejs, siger Søren Møller.

07:08 VIDEO: Her kan du komme med en tur bag kulisserne og se meget mere om forestillingen. Luk video

En kæmpe succes

Musicalen kørte i fire måneder på Fredericia Teater, og der var totalt udsolgt. I Musikhuset i Aarhus håber direktør Jan Christensen, at den vil få samme store succes her.

- Det er noget af det ypperste, der findes på den danske musicalscene i øjeblikket, siger Jan Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Ny komedieserie sætter fokus på kønsopdeling i gamerverdenen

Som de fleste jo nok ved er Tarzan historien om den lille dreng der vokser op blandt aber i den afrikanske jungle. Her møder han Jane, en ung engelsk dame, og de forelsker sig.

Det er ekstremt hårdt at spille Tarzan. Tarzan går hele tiden rundt på sine knoer, og det er menneskekroppen ikke skabt til. Kim Ace Nielsen, Tarzan.

Musicalen bygger over Disneys animationsfilm fra 1996.

- Det er ekstremt hårdt at spille Tarzan. Tarzan går hele tiden rundt på sine knoer, og det er menneskekroppen ikke skabt til, så man får rigtig ondt på knoerne, siger Kim Ace Nielsen.

I musicalen går Tarzan rundt på sine knoer. Det er ekstremt hårdt for kroppen, fortæller skuespiller Kim Ace Nielsen.

Figuren Tarzan er skabt af den amerikanske forfatter Edgar Rice Burroughs i 1912 – her så Tarzan for første gang dagens lys i et magasin.

Siden da er det blevet til utallige bøger, tegneserier og film.

Læs også Idrætshal runder skarpt hjørne: Savner politisk hjælp, hvis det skal fortsætte

Tarzan er altså en figur, som er over 100 år gammel – men som åbenbart stadigvæk holder den dag i dag – og direktør i Musikhuset Jan Christensen ville da også gerne selv være Tarzan som barn.

- Jeg ville gerne, og vil det faktisk også gerne stadigvæk, for jeg synes, Tarzan viser, at livet rummer rigtig mange muligheder, siger Jan Christensen.