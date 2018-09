Svineproducenter føler sig nedgjort af Danish Crown

- Det er fuldstændig tosset, og det sætter hele erhvervet under mistanke, om at det ikke er godt nok, det vi laver.

Sådan siger Per Bardum, der er direktør for Danske Svineproducenter, som er en forening for dem, der lever af at producere grise i Danmark.

- Helt grundlæggende er vi utilfreds med den måde, Danish Crown har lanceret OUA-grisekød på, siger Per Bardum til TV2 ØSTJYLLAND.

OUA står for opdrættet uden antibiotika. Danish Crown har i samarbejde med Salling Group, som står bag Netto, lanceret antibiotikafrit kød. Det sætter alt andet svinekød under mistanke for at indeholde antibiotika, mener Danske Svineproducenter.

- Det generer os voldsomt, når man på en kluntet måde får formuleret sig som om, at der er antibiotika i kølediskene, siger Per Bardum.

Ikke antibiotika i noget svinekød

- Der er ikke antibiotika i kødet, men dyret har fået antibiotika, hvis det er sygt, siger Per Bardum.

Ifølge ham er der intet af grisekødet i kølediskene, der indeholder antibiotika.

Der er ingen af os, der kan lide tanken om, at der skulle være antibiotika i kød i køledisken. Det er en forfærdelig ulækker tanke. Per Bardum, direktør, Danske Svineproducenter

- Der er ingen af os, der kan lide tanken om, at der skulle være antibiotika i kød i køledisken. Det er en forfærdelig ulækker tanke. Så bliver det ikke solgt, siger direktøren for Danske Svineproducenter.

Han mener, at kommunikationsdirektøren i Danish Crown, Astrid Gade, har været for nedladende i sine udtalelser om andet svinekød end OUA-grisekød.

- Den kluntede måde, hun har formuleret sig på, der er produktet blevet promoveret som antibiotikafrit. Alt kød er antibiotikafrit.

Kommunikationen omkring lanceringen af produktet har været kluntet, mener Danske Svineproducenter.

Forskellen er, at OAH-grisene ikke har fået antibiotika under opvæksten.

- Grise der ikke har været syge, og derfor har de ikke fået medicin. Dyrene har ikke fået antibiotika i deres levetid, siger Per Bardum.

Ikke hensigten at skabe mistillid til griseproducenterne

Astrid Gade mener ikke, at hun har udtalt sig forkert i forbindelse med reklamekampagnen for OUA-grisekød.

- Ingen siger, at alt det svinekød, der ligger i køledisken, er antibiotika-fri, siger Astrid Gade og fortsætter.

- Der står i pressemeddelelsen, at overdrevet brug af antibiotika kan være sundhedsskadeligt – det er for at sige, at generelt er det sådan. Og her er et produkt, der imødekommer det hos forbrugerne.

Når vi taler om et specifikt produkt, så føler de, at man taler ned om et andet produkt. Det er bestemt ikke hensigten. Astrid Gade, kommunikationsdirektør, Danish Crown

Her har man fra Danish Crown side forsøgt at reklamere for det nye produkt til de rette kunder.

- Når vi taler om et specifikt produkt, så føler de, at man taler ned om et andet produkt. Det er bestemt ikke hensigten, siger Astrid Gade, kommunikationsdirektør, Danish Crown.

Hun er udmærket klar over, at antibiotika er et betændt emne blandt danskerne – og hun har ikke haft til hensigt at sætte andelshaverne i Danish Crown i miskredit.

- Det er ikke vores, eller min hensigt at tale ned til griseproducenterne. Jeg ved om nogen, at når det gælder antibiotika, så ligger de lavest i Europa, siger Astrid Gade til TV2 ØSTJYLLAND.

Erkend man har begået en fejl

Direktøren hos Danske Svineproducenter forstår ikke, hvorfor man ikke erkender hos Danish Crown, at man har begået en fejl.

- Man er nødt til, når man sidder som ansvarlig kommunikationsdirektør at tænke sig voldsomt om, og ikke trække en kommerciel kampagne ned over svineproduktionen, siger Per Bardum.

Danish Crown fortæller, at man i løbet af efteråret også vil lave kampagner for andre produkter. Men Per Bardum mener, at svineproducenterne er blevet sat i en situationen, hvor de nu igen skal ud og forklare, at der ikke er medicin i svinekødet i kølediskene.

- De skal tænke sig om. De skal ikke køre kampagne, hvor man leger med ilden. Så er vi fuldstændig ligeglade med, hvor mange kampagner de kører, hvor man vil lancere et produkt, siger Per Bardum.