Svindler snuppede Jyttes opsparing - Nu møder bank kritik

God tro kostede Jytte Andersen fra Ebeltoft dyrt.

En svindler snuppede nemlig 138.000 kroner fra hendes opsparing, og Sparekassen Kronjylland vil ikke betale pengene tilbage til hende. Det møder nu kritik.

- Det er it-kriminalitet, når den er værst, og den rammer mest de ældre, og de ældre skal selvfølgelig kunne regne med, at de er dækket ind for det i fremtiden, siger Kirsten Normann Andersen, der er ældreordfører i SF, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg synes godt, at banken kunne hjælpe mig. Jeg har været deres kunde i omkring 35 år. Så jeg mener, der er noget, der hedder etik og moral. De svigter mig. Jytte Andersen, Ebeltoft

Svindelsagen begyndte i juli, da en mand ringede til Jytte Andersen og udgav sig for at være fra Nets. Et opkald der snart blev særdeles dyrt for den 78-årige kvinde.

Ifølge manden i den anden ende af røret var Jyttes konto ved at blive hacket. Han skulle derfor bruge nogle oplysninger, så han kunne hjælpe den ældre kvinde med at undgå at blive snydt.

Jytte Andersen udleverede sit personnummer, sin adgangskode til NemID og nummeret fra nøglekortet, der gav svindleren adgang til hendes netbank.

Nu er Jytte Andersens opsparing forsvundet, og Sparekassen Kronjylland melder ud, at hun hæfter for det hele selv.

- Jeg synes godt, at banken kunne hjælpe mig. Jeg har været deres kunde i omkring 35 år. Så jeg mener, der er noget, der hedder etik og moral. De svigter mig. De svigter en gammel kunde. Det bryder jeg mig ikke om, siger Jytte Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg synes ærligt talt, det er en falliterklæring, at bankerne ikke tager ejerskab over den her form for kriminalitet. Kirsten Normann Andersen, ældreordfører i SF

Banker skal tage ansvar

Kirsten Normann Andersen (SF) mener, at bankens beslutning er forkert. Hun vil nu have bankerne til at tage større ansvar i svindelsager, der omhandler ældre.

- Jeg synes ærligt talt, det er en falliterklæring, at bankerne ikke tager ejerskab over den her form for kriminalitet, som jo meget let rammer lige præcis de ældre, siger Kirsten Normann Andersen (SF), der er ældreordfører.

Kan bankerne ikke selv finde ud af det, så må vi lave nogle beslutninger i Folketinget, der gør, at de bliver tvunget til det i fremtiden. Kirsten Normann Andersen, ældreordfører i SF

Formentlig berettiget til erstatning

Og Ida Marie Moesby, som er økonom ved Forbrugerrådet Tænk mener, at Jytte Andersen formentlig er berettiget til en erstatning.

- Hun har endda spurgt ind til om vedkommende var en svindler, og ligesom prøvet at gøre hvad man kunne, når man sidder der i den anden ende af røret. Så når der er tale om en ældre kvinde, som tror, hun taler med en fra Nets, så vil jeg sige, det kan tyde på, at der er tale om særlige omstændigheder, som gør, man ikke bør hæfte for det fulde beløb, siger Ida Marie Moesby, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan bankerne ikke selv finde ud af det, så må vi lave nogle beslutninger i Folketinget, der gør, at de bliver tvunget til det i fremtiden. Kirsten Normann Andersen, ældreordfører for SF

Og Kirsten Normanns Andersens melding er klar:

- Kan bankerne ikke selv finde ud af det, så må vi lave nogle beslutninger i Folketinget, der gør, at de bliver tvunget til det i fremtiden, siger Kirsten Normann Andersen.