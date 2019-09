Svindler snuppede Jyttes opsparing: Ingen hjælp at hente fra banken

I sommer blev 78-årige Jytte Andersen ringet op af Thomas Hauser fra Nets. Eller det var i hvert fald, hvad hun troede.

Ifølge manden i den anden ende af røret var Jyttes konto ved at blive hacket. Han skulle derfor bruge nogle oplysninger, så han kunne hjælpe den ældre kvinde, med at undgå at blive snydt.

- Han lød meget kultiveret. Jeg spurgte ham, om han var hacker. Det var han ikke, sagde han, og bad mig tage det stille og roligt, så vi kunne løse problemet, siger Jytte Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jytte Andersen udleverede hendes personnummer, hendes adgangskode til NemID og nummeret fra nøglekortet, der gav svindleren adgang til hendes netbank.

Stjal fra hendes opsparing

Her stjal han 138.000 kroner. 15.000 fra hendes dankort og resten fra hendes bankbog. Penge, som skulle være en sikkerhed for Jytte, der er pensionist.

- De penge betyder meget som pensionist. For eksempel til bilen, hårde hvidevare eller tandlæge, siger Jytte Andersen, der bor i Ebeltoft.

Jeg synes godt, at banken kunne tage og hjælpe mig. Jeg har været deres kunde i omkring 35 år. Så jeg mener, der er noget, der hedder etik og moral. De svigter mig Jytte Andersen, Ebeltoft

Jytte Andersen kontaktede med det samme hendes bank Sparekassen Kronjylland. De forsikrede hende om, at hun maksimalt hæftede for 8.000 kroner. Det bekræftede de også overfor TV2 ØSTJYLLAND i indslaget herunder.

Alligevel skriver de nu i et brev til Jytte, at hun hæfter for det hele selv, og at de ikke vil dække en krone.

- Jeg synes godt, at banken kunne hjælpe mig. Jeg har været deres kunde i omkring 35 år. Så jeg mener, der er noget, der hedder etik og moral. De svigter mig. De svigter en gammel kunde. Det bryder jeg mig ikke om, siger Jytte.

Det er moralsk forkert

Hendes søn, Erik Andersen, der til daglig arbejder med it-sikkerhed, er stærkt utilfreds med afgørelsen fra Sparekassen Kronjylland. Han har kontaktet banken, indsendt en klage.

- De løber fra det, de har meldt ud i pressen. Det er moralsk forkert. Der er ingen hjælp at hente, siger han.

Man kan godt sige, at det er hende, der har dummet sig. Men hun er et autoritetstro ældre menneske, der er sat op mod en teknisk verden. Erik Andersen, søn til Jytte Andersen

Udover at banken bør dække den sum penge, Jytte fik stjålet tilbage i juli, bør der ifølge Jyttes søn også ses på det mere overordnede problem.

- Man kan godt sige, at det er hende, der har dummet sig. Men hun er et autoritetstro ældre menneske, der er sat op mod en teknisk verden. Min mor har ikke ønsket at blive medlem af NemID. Det er noget, der bliver trukket ned over hovedet på ældre mennesker. De har ikke lige så godt styr på det som vi andre, siger Erik Andersen, der er søn til Jytte.

Kan ikke udtale sig om den konkrete sag

TV2 Østjylland ville gerne have lavet et interview med Sparekassen Kronjylland, men de siger, at de ikke må udtale sig om den konkrete sag.

De siger dog dette, om deres udtalelse i TV2 ØSTJYLLANDS udsendelse 29. Juli 2019:

- Det svar, som Sparekassen Kronjylland gav i TV2 ØSTJYLLAND den 29. juli i år, var upræcist. Ifølge betalingsloven, som Sparekassen Kronjylland retter sig efter, er det i særlige tilfælde muligt for borgere at komme til at hæfte for hele det tabte beløb og ikke højst 8.000 kroner, som det blev sagt i indslaget.

Sparekassen Kronjylland har ifølge Jyttes søn, Erik Andersen, sendt klagen videre i systemet, og Jytte venter nu på en bekræftelse af afgørelsen.

Svindlere alle vegne

Ifølge Michael Busk-Jensen, der er digitaliseringsdirektør hos Finans Danmark, er Jytte ikke alene, om at være blevet snydt over telefonen. Faktisk er antallet af indbrud på kunders bankkonto i nogle tilfælde tredoblet.

Banken skal ifølge Michael Busk-Jensen kun hæfte for kundernes tab, hvis kunden ikke selv har udleveret sine oplysninger.

Udlever aldrig dine NemID-koder til andre. Hvis ikke de kommer i hænderne på kriminelle, vil de ikke kunne lave transaktionen Michael Busk-Jensen, digitaliseringsdirektør hos Finans Danmark

- Banken hæfter for de uautoriserede betalinger, mens kunden hæfter for de autoriserede. Kunden her har oplyst sine oplysninger selv, og det betragtes derfor som en autoriseret betaling. Derfor hæfter kunden som udgangspunkt selv for tabet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man vil være sikker på, ikke at blive snydt over telefonen, er meldingen klokkeklar fra Michael Busk-Jensen.

- Udlever aldrig dine NemID-koder til andre. Hvis ikke de kommer i hænderne på kriminelle, vil de ikke kunne lave transaktionen, siger han.