Svindlende "håndværkere" pågrebet på tankstation

De tre mænd, der for nylig snød en 82-årig kvinde for 49.000 kroner er blevet anholdt på en tankstation.

Læs også Kvinde snydt for 49.000: Politi advarer mod udenlandske fup-håndværkere

Det sker, efter Østjyllands Politi har efterlyst den bil, de tre irske svindlere flygtede i, da den ældre kvindes søn tilfældigt kom forbi, mens de var der.

Man skal lade være med at indgå en aftale med personer, der ringer på din dør ud af det blå. Tjek op på deres baggrund og se, hvilket firma de kommer fra. Janni Lundager, kommunikationsrådgiver, Østjyllands Politi

- Jeg kom tilfældigvis forbi en tankstation i Randers, hvor jeg så den ud af øjenkrogen, og så vendte jeg om og holdt ind på tankstationen og fik ringet til politiet, siger Tommy Andreasen, der til dagligt bestyrer ABC Lavpris i Randers.

Episoden med den 82-årige er langt fra et enkeltstående tilfælde. Politiet har fået flere anmeldelser om udenlandske håndværkere, der vil arbejde billigt, men som ikke har rent mel i posen.

Østjyllands Politi delte onsdag dette billede på sociale medier. Torsdag blev de tre irere anholdt. Foto: Østjyllands Politi

- Det er en fremgangsmåde, vi har haft kendskab til før. Det er typisk taget, de gerne vil kigge på. Når de så kommer i gang, så er der ekstra ting, der skal ordnes, og prisen bliver dyrere, og de vil have pengene kontant, siger Janni Lundager, der er kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Delt billede førte til anholdelse

Politiet modtog Tommy Andreasens anmeldelse klokken 14.59, og få minutter senere var de irske "håndværkere" anholdt.

- Nu skal de hentes ind og afhøres for at finde ud af, hvem de er, og hvad deres hensigter er. Vi skal have fundet ud af, om de kan knyttes til nogle af de andre tilfælde af falske håndværkere, siger Janni Lundager.

Østjyllands Politi offentliggjorde onsdag et billede af varevognen med de irske fupmagere, og det var derfor, Tommy Andreasen kunne genkende den.

Den 82-årige kvinde bor i et hus et sted her på Dr. Holsts Vej i Åbyhøj. Foto: Google Street View

- Jeg har set den på Facebook. Den er ret karakteristisk med det der stillads og de der stiger på taget, siger Tommy Andreasen til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet er nu ved at undersøge, om de tre mænd har været på spil andre steder både i deres egen politikreds og udenfor.

Læs også Bilist til betjent: Hold din kæft

Oplever man at få banket på sin dør, har politiet et par råd til at sikre sig selv mod svindlere.

- Man skal lade være med at indgå en aftale med personer, der ringer på din dør ud af det blå. Tjek op på deres baggrund og se, hvilket firma de kommer fra, siger Janni Lundager.