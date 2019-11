Svend-Erik var tæt på at køre en "sort cyklist" ned – nu råber han op

Dagene bliver både kortere og mørkere.

Og det gør det ekstra svært for bilisterne at spotte en cyklist, som hverken har lys på cyklen eller reflekser på sig.

Jeg frygter, at jeg kommer til at køre en ihjel. Man vil aldrig nogensinde komme over det. Ens liv vil være fuldstændig smadret. Svend-Erik Møller, Grenaa

Det oplever Svend-Erik Møller fra Grenaa gang på gang. Derfor er det bestemt ikke uden bekymring, når han sætter sig bag rattet og bevæger sig ud i den mørke morgentrafik.

- Jeg frygter, at jeg kommer til at køre en ihjel. Man vil aldrig nogensinde komme over det. Ens liv vil være fuldstændig smadret. Det vil jo være ganske forfærdeligt, siger Svend-Erik Møller TV ØSTJYLLAND.

Svend-Erik Møller kører ofte sit barnebarn i skole, og han har endnu ikke oplevet, at alle de cyklister, han har mødt på sin vej, har haft lygter på.

- Jeg forstår ikke, at det kan være så svært. Det er som om, de tror, de er med i et spil, og hvis de bliver dømt døde, kan de bare vågne op og spille med igen, men sådan fungerer virkeligheden jo ikke, siger Svend-Erik Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Tæt på at gå galt

I går, mandag morgen, var Svend-Erik Møllers værste mareridt tæt på at blive til virkelighed.

- Jeg holdt nede ved Kvickly og var ved at køre ud på vejen, men ud af det blå kom to kulsorte cyklister cyklende. Det var helt tilfældigt, at jeg opdagede dem. Jeg kunne lige så godt have kørt dem ned, siger Svend-Erik Møller til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Lige efter dem kom en mor cyklende med en børnetrailer på, og hun var også helt sort. Jeg synes, det er ganske forfærdeligt. Tænk, hvis jeg ikke havde opdagede dem, siger han.

Denne oplevelse har sat sine spor hos Svend-Erik Møller, og nu har han fået nok af uansvarlige cyklister.

Derfor har han skrevet et opslag på Facebook sammen med sin kone, hvor han forsøger at råbe cyklisterne – og især forældrene - op. Han oplever nemlig ofte, at det er skoleeleverne, der cykler uden lygter.

Gode cykelvaner kan redde dit liv Se dig for - brug tid på at orientere dig grundigt ved sideveje og i kryds.

Giv tegn – markér din hensigt over for andre i trafikken.

Husk lygter i mørket – så kan du ses af andre trafikanter. Suppler gerne med ekstra reflekser eller en refleksvest.

Brug cykelhjelm – den beskytter dit hoved, hvis uheldet er ude.

Vær opmærksom – drop musikken i ørene og koncentrér dig om trafikken.

Vis hensyn – så kommer alle sikkert frem.

Vælg den rigtige cykel, mand! Har du svært ved at holde balancen, når du svinger benet over stangen, så køb en cykel med lav indstigning (damecykel) i stedet.

Hvis du har drukket for meget alkohol til at køre bil, så lad også cyklen stå. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

- Jeg synes, det er forældrenes ansvar. Og det vil jo være ganske forfærdeligt for forældrene, hvis man kommer til at køre sådan et stakkels barn ihjel og ikke mindst for den, der kommer til det, siger Svend-Erik Møller.

Svend-Erik Møller håber, at de personer, der læser hans opslag, vil lytte og fremadrettet cykle med cykellygter.

Tjek lygterne ofte

Hos Rådet for Sikker Trafik har de ikke tal på, hvor mange der kører uden lys og reflekser.

- Det er et problem, når man kører uden lys, og det gælder bare om at få de lygter på, siger chefkonsulent Pernille Ehlers fra Rådet for Sikker Trafik til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Skoleelever lærer om den kritiske zone i en mørk tid

Hun opfordrer cyklisterne til at lave lidt hjemmearbejde og kigge forskellige tests online eller spørge hos cykelforhandleren, når man skal købe lygter, så man ikke ender med nogle, der hurtigt 'mister pusten' eller i løbet af kort tid løber helt tør for strøm.

- Hvis man kører steder, hvor der er meget mørkt, på landet for eksempel, er det en god idé at tage en refleksvest på også, siger Pernille Ehlers, der også har en opfordring til alle de forældre, som sender deres børn af sted på cyklen.

- De bør tjekke lygterne på deres børns cykler én gang om ugen her i den mørke tid.

