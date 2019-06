Sven-Erik fik færrest stemmer: - Bare glad for konen stemte på mig

Der er stemmeslugere som Nicolai Wammen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Morten Østergaard (RV). Og så er der Sven-Erik Jørgensen (KD). Han har fået færrest stemmer i Østjyllands Storkreds.

Blot 25 har sat deres kryds ud fra kandidaten fra Kristendemokraterne, der stillede op i Favrskov. Det på papiret virkelig dårlige valg piner dog ikke Sven-Erik Jørgensen.

- Det er ikke noget, som går mig på. Jeg er mest skuffet over, at vi som parti ikke kom ind. Jeg har slet ikke skænket mine egne personlige stemmer en tanke, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Helt anonym har Sven-Erik Jørgensen dog ikke været i valgkampen. Han har haft flere valgplakater i lygtepælene, haft indrykket annoncer i den lokale avis og deltaget i flere debatter.

Hængt sammen med lederen

Men hans fokus har langt hen af vejen været på at promovere partilederen og det unge håb Isabella Arendt.

- Min valgplakater har alle steder hængt sammen med hende, og jeg har sagt til flere, at de gerne må stemme på Isabella i stedet for mig.

- Jeg er bare glad for, at min kone har stemt på mig. Derudover tror jeg også, at flere af mine naboer har givet mig en stemme, fortsætter han.

Ved valget i 2015 fik Sven-Erik Jørgensen fjerdefærrest stemmer i Østjylland. Her lå hans personlige stemmetal på 89. Alligevel kæmper han videre for partiet.

Manglede 191 stemmer

Hans arbejdsindsats og tro på partiet bar desværre for ham dog ikke frugt i denne omgang.

191 stemmer manglede Kristendemokraterne nemlig for at komme i folketinget.

Det ærgrer partiets fungerende formand, Isabella Arendt.

- Det bliver nok sådan et tal, jeg kommer til at huske for al eftertid. Det er jo brandærgerligt, sagde hun tidligere på dagen i 'Go' morgen Danmark'.

Det er dog ikke de manglende mandater, den 26-årige formand er mest træt af.

- Mere ærgerligt er det jo, at alle erklærer os som stemmespild en gang til. Det er altså tusindvis af danskeres demokratiske ret, de lige har kaldt spildt.