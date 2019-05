SV-regering? Lund og Lahn er ikke i tvivl

Kan Socialdemokratiet og Venstre finde sammen i et regeringssamarbejde efter folketingsvalget den 5. juni?

Det har været det store samtaleemne torsdag, efter Lars Løkke Rasmussen i sin nye bog – og på et pressemøde – luftede sine tanker om et samarbejde over midten.

Læs også Jakob Ellemann-Jensen: - Min bil hedder Torben

De to partier samarbejder allerede på mange områder. Her i Østjylland bliver beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fra Venstre og Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen af mange betragtet som et makkerpar, da de har turneret landsdelen rundt sammen.

Hvis vi ender med et borgerligt flertal, der er baseret på Stram Kurs’ mandater, så synes jeg, det er meget ansvarligt og fornuftigt at række hånden ud over midten. Troels Lund Poulsen, Venstre

For en måned siden var de for eksempel sammen på besøg på Nettos centrallager i Brabrand for at tale om dagpengeregler.

Og den ene halvdel af makkerparret er ikke afvisende over for idéen om at danne regering med den anden, når vælgerne har sat deres kryds.

- Som Lars Løkke Rasmussen siger, så kæmper vi for, at den borgerlige regering skal fortsætte, og det er også mit udgangspunkt. Men hvis vi ender med et borgerligt flertal, der er baseret på Stram Kurs’ mandater, så synes jeg, det er meget ansvarligt og fornuftigt at række hånden ud over midten, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

01:43 I april besøgte Leif Lahn Jensen (Soc.dem) og Troels Lund Poulsen (V) Nettos centrallager i Brabrand for at diskutere ændringer i dagpengereglerne. Luk video

Den hånd er Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører dog ikke klar til at gribe.

- Jeg kan konstatere på pressemødet i dag, at Lars Løkke Rasmussen stadig går til valg på en regering med De Konservative og Liberal Alliance. Så derfor holder vi fast i, at vi går til valg på at lave en socialdemokratisk regering alene. Vi mener, det er den måde, hvorpå vi kan skabe det mest retfærdige samfund, hvor vi også har mulighed for at samarbejde på tværs, siger Leif Lahn Jensen (Soc.dem) til TV2 ØSTJYLLAND.

Samarbejder allerede om meget

Selvom de to østjyske folketingskandidater ikke er enige om, hvorvidt en SV-regering er en mulighed, så er de enige om, at de på mange områder godt kan finde fælles fodslag.

Vi går til valg på at lave en socialdemokratisk regering alene. Vi mener, det er den måde, hvorpå vi kan skabe det mest retfærdige samfund, hvor vi også har mulighed for at samarbejde på tværs. Leif Lahn Jensen, Socialdemokratiet

- Nu har jeg tilbragt næsten 2,5 år sammen med Leif Lahn Jensen, og vi har lavet rigtig mange politiske aftaler. Det betyder ikke, at vi er enige om alt. Men på beskæftigelsesområdet er over 80 procent af aftalerne lavet med Socialdemokratiet, så vi samarbejder allerede, siger Troels Lund Poulsen (V).

Læs også Birte fra Venstre: Psykiatriske patienter får ikke den rette behandling

Socialdemokratiets Leif Lahn Jensen anerkender, at han er enig med Troels Lund Poulsen (V) om rigtig mange ting.

- Det er også derfor, vi lægger op til et bredt samarbejde. Men én ting er et samarbejde, noget andet er at være i regering sammen, siger Leif Lahn Jensen (Soc.dem).