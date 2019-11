Supermarkeder ændrer åbningstider igen

Der er blevet forsøgt med natåbent og senest åbningstider helt fra kl. 6-24, men kunderne gider ikke handle i ydertimerne, især ikke efter kl. 23. Så derfor ændrer Bilka nu i tidsrummet, hvor du kan gå på tilbudsjagt.

Fra den 1. februar 2020 har alle landets Bilka-butikker, inklusiv de tre østjyske i Randers, Aarhus (Tilst) og Horsens, i stedet åbent fra kl. 7-23. Bagerafdelingerne åbner dog en time tidligere.

- Der er ingen tvivl om, at der er meget stille i butikken efter kl. 23 om aftenen. De danske kunder er ikke klar til at handle så sent, det gider de simpelthen ikke, siger varehuschef i Bilka i Tilst, Claus Dahl, til TV2 ØSTJYLLAND.

I 2017 blev åbningstiderne ellers udvidet til de nuværende 6-24, og der er også forsøgt med natåbent i Tilst i en prøveperiode.

Får lov at handle færdigt

Sidstnævnte var dog kun for alvor en succes i december.

- Der er fint gang i den mellem kl. 22-23, så den time kan vi ikke undvære. Hvis der så skulle være nogle kunder, som ikke er færdige med at handle kl. 23, får de lov til at blive i Bilka og overstå indkøbene, fortæller Claus Dahl.

Men butikkerne har ikke altså fast åbent til midnat længere. Også hensynet til de mange unge ansatte, der skal op i skole næste dag, spiller ifølge varehuschefen ind.

I dag har de brugt den overstående tid uden særlig mange kunder til at trimme forretningen og gøre den pæn. Det skulle gerne fortsat være muligt efter 1. februar, lyder det.

Bliver klar om morgenen

- Når vi også åbner en time senere, skulle vi gerne have ekstra tid om morgenen til det, siger Claus Dahl.

Varechefen i Bilka i Tilst har ellers tidligere været stor fan af både natåbent og de udvidede åbningstider, men piben har altså fået en anden lyd.

- Jeg er sikker på, at det her bliver til evig tid. Jeg tror, at det bliver en kæmpe succes. Det er den måde, man driver detailhandel på i dag. Når kunden er klar, så skal vi være der, sagde han i 2016 til TV2 ØSTJYLLAND om natåbent i Bilka.

Kunderne var ikke begejstrede

Siden er det så vist sig ikke at være den succes, man regnede med.

Måske kunne man have sagt sig selv det, for de kunder, som TV2 ØSTJYLLAND har talt med om natåbent, har ikke været uddelt begejstrede.

- Jeg regner med at sove på det tidspunkt. Det er fint, at der er åbent, når jeg skal bruge det, men jeg vil ikke handle om natten, lød det i 2017 fra Lars Nickelsen.

- Det er synd for personalet, og der er jo ingen grund til det, supplerede Inger Marie Thomsen.