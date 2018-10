Væbnet røveri mod supermarked: Efterlyser gerningsmand i klipklapper

Rema 1000 i Jernbadegade i Randers var tirsdag udsat for et bevæbnet røveri klokken 14.50.

- Ved røveriet var der en kniv involveret, men der er ingen tilskadekommende. Gerningsmanden tog nærmest selv pengene, fordi det gik for langsomt med at uddele pengene for kassemedarbejderen. Han fik et beskedent kontant beløb ud af det, fortæller vagtchef hos Østjyllands Politi Michael Ørum Møldrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet efterlyser nu gerningsmanden, som beskrives som 180-190 cm høj og almindeligt bygget. Han var iklædt grå jakke, grå bukser med hvid stribe, tørklæde for ansigtet. Desuden bar han klipklapper.

- Pågældende er tatoveret på underarmen og ud på hænderne. Han er umiddelbart en misbruger. Informationen om, at den pågældende bar klipklapper, skal man holde op imod, at det ikke lige er sommer nu, siger Michael Ørum Møldrup.

Røveri mod supermarked, Jernbanegade i Randers kl. 1450. Gerningsmanden truede med kniv og fik udleveret et beskedent beløb. Han blev beskrevet som 180 - 190 cm, alm. bygget, iklædt grå jakke, grå bukser med hvid stribe, tørklæde for ansigtet og havde klipklapper på #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) October 2, 2018

Derudover har det vanskeliggjort noget af signalementet, at gerningsmanden bar tørklæde foran ansigtet.

- Vi har ikke skrevet noget om alder, fordi han havde tørklæde foran ansigtet, så det er svært at bedømme for vidnerne, siger vagtchefen.

Østjyllands Politi beder derfor borgerne om hjælp.

- Hvis der er nogen, som har set en lidt påvirket type, som gik ind i en opgang eller noget, som kan lede os i retning af, hvor han befinder sig, så skal man ringe til os på tlf. 114, og der er vi klar til at tage imod opkald fra folk, der ved noget, siger Michael Ørum Møldrup.