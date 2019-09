Supermarked lukker efter mistanke om skadedyr

En medarbejder i Løvbjerg i Horsens fik mandag morgen mistanke om, at der kunne være skadedyr i butikken. Derfor valgte forretningen straks at lukke.

- Når vi ikke ved, hvad det drejer sig om, så lukker vi med det samme. Hellere lukke en gang for meget end en gang for lidt, siger Jesper Due, der er direktør i Løvbjerg.

Læs også Unge larmer og hærger i bus - en dag fik chauffør og passagerer nok

Skadedyrsbekæmpere har været i forretningen siden i formiddags, og kunne omkring klokken 14 afslutte arbejdet. De kunne konkludere, at der ikke var tale om rotter.

I Løvbjerg i Horsens fik man i morges mistanke om skadedyr. Man lukkede derfor butikken omgående. Foto: Arkivfoto/Google Street View/Collage

- Der var nogle få spor af mus ude på lageret. Vi holder derfor lukket resten af dagen, for at sikre os, at der ikke er nogen form for aktivitet i butikken, siger Jesper Due.

Læs også SAS åbner to nye ruter i Aarhus Airport - og lukker fire andre

Om butikken åbner igen i morgen, vides ikke med sikkerhed. Butikken har været i kontakt med levnemiddelsstyrelsen, der sammen med Løvbjerg skal beslutte, hvornår butikken igen er klar til at åbne.

- Vi åbner kun, hvis vi er absolut sikre på, at der ikke er nogen dyr, siger Jesper Due.

Det er denne Løvbjerg, der mandag måtte lukke efter mistanke om skadedyr. Foto: Google Maps

Skadedyr fundet i Føtex

Også i Føtex Dytmærsken i Randers har man haft problemer med skadedyr. Søndag måtte forretningen lukke fra morgenstunden efter mistanke om skadedyr.

Læs også Rotter lukker Føtex-supermarked

Efterfølgende kunne de konstatere, at der var skadedyr i forretningen.

- Efterfølgende konstaterede vi tegn på et skadedyr og har naturligvis orienteret Fødevarestyrelsen.

Ligesom vi har kontaktet et firma specialiseret i skadedyrsbekæmpelse. De er lige nu ved at undersøge butikken for at se, om de ikke hurtigt kan fange kræet, siger Føtex Dytmærsken på deres Facebookside.