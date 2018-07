Superligaen skæres ned til 12 hold fra 2020/21

Fra sæsonen 2020/21 skæres antallet af klubber i den bedste danske fodboldrække, Superligaen, til 12.

Det sker som en del af en ny stor aftale mellem danske ligaklubber, skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

Det betyder, at sæsonen 2019/20 bliver en overgangssæson med tre nedrykkere og kun en oprykker fra 1. division.

Men strukturændringen betyder ikke, at slutspillet udgår. Der vil fortsat være et slutspil.

Efter 22 runders grundspil spiller top-6 et mesterskabsspil, som det har været tilfældet i de seneste to sæsoner.

Nummer 7-12 i Superligaen mødes ude og hjemme i et kvalifikationsspil.

Nummer 11 og 12 rykker ned, mens vinderen af kvalifikationsspillet ifølge Divisionsforeningen skal møde nummer tre, fire eller fem i mesterskabsspillet om den sidste plads i Europa.

Samtidig er de danske ligaklubber blevet enige om at sikre alle medierettigheder og øvrige fælles rettigheder frem til 2031.

- Jeg er stolt over, at klubberne har valgt at lave den her aftale, som får afgørende indflydelse på dansk fodbolds fremtid, siger direktøren i Divisionsforeningen, Claus Thomsen.

- Klubberne har så at sige "taget klubtrøjen af" og valgt at se på, hvad der er bedst for dansk klubfodbold samlet set.

Sådan bliver det nye grundspil - De 12 hold spiller et grundspil over 22 runder, hvor alle møder hinanden hjemme og ude.



- De seks bedst placerede hold spiller 10 runders mesterskabsslutspil som i dag.



- Holdene fra nummer 7 til 12 mødes tilsvarende i et kvalifikationsspil, hvor de to dårligste hold rykker ned og erstattes af nummer et og to fra den næstbedste række.



- Vinderen af kvalifikationsspillet møder nummer 3, 4 eller 5 i mesterskabsslutspillet om en plads i Europa League.



- Sæsonen 2019/20 bliver en overgangssæson, hvor der bliver tre nedrykkere fra Superligaen og kun en enkelt oprykker.



Kilde: Divisionsforeningen.

Aftalen mangler fortsat at blive vedtaget af Divisionsforeningens bestyrelse for at være helt på plads.

Det er ikke længe siden, at klubberne blev enige om nogle ændringer i strukturen, der træder i kraft fra den kommende sæson, hvor 14 hold deltager.

I sæsonen 2017/2018 blev Randers FC nr. 13 i grundspillet, mens Silkeborg blev nr. 11. Efter nedrykningsspillet og nogle intense playoff-kampe endte silkeborggenserne dog med at rykke ned, mens 'Hestene' klarede skærene. I selskab med AC Horsens og AGF er Randers altså klar til den nye Superliga-sæson, der starter den 13. juli.