Supercykelsti indviet: - Skal binde byen sammen på kryds og tværs

Der blev trampet ivrigt i pedalerne, da børn fra Lisbjergskolen indviede den nye supercykelsti mellem Lisbjerg og Skejby mandag. Ud over de mange børn var Jesper Peter Hansen fra Hvidsten at finde på cykelstien.

- Jeg bruger den allerede. Jeg har brugt den i to år med stor fornøjelse. Det er rigtig herligt, at den nu bliver indviet, så der kommer opmærksomhed på den.

Supercykelstien er bred, og den er jævnet, så man undgår store bakker. Han mener, at supercykelstien kan være med til at ændre, om folk hopper på cyklen i stedet for at starte bilen.

- Det er sådan noget, vi skal have for at få folk til at flytte bagdelen fra sæde til sadel, fortæller Jesper Peter Hansen, Hvidsten.

Det er mobilitetschef i Miljø og Teknik i Aarhus Kommune enig i.

- Den her cykelsti er bred, vi har skåret nogen af bakkerne af, og så kører man på den ude i et grønt område. Det gør det til en meget rarere oplevelse. Vi håber, at det kan få nogen til at stille bilen, fortæller Susanne Krawack.

Grafik: På kortet her kan du se, hvor det i fremtiden blive nemmere at være cyklist. En af de nye cykelstier, en rute til 98 millioner kroner, blev indviet mellem Skejby og Lisbjerg mandag.

Den cirka 4 km cykelsti forbinder et af Aarhus Kommunes store udviklingsområder med et af kommunens største erhvervsområder.

- Jeg er rigtig glad, for det er vigtigt at binde hele Aarhus sammen. Supercykelstien er med til at binde Lisbjerg med resten af Aarhus. Det handler om at binde hele Aarhus sammen. Det gør vi med de her investeringer, fortæller rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus, Bünyamin Simsek (V).

For ham er det helt klare formål at binde byen sammen og lette trafikken i byen.

- Formålet er, at vi skal bruge mange flere trafikformer end bare bil. Det er sundt at cykle, og det er en god transportform. Alle dem, der har mulighed for at cykle, skal kunne cykle sikkert til og fra deres gøremål. Cykelstien gør, at vi binder byen sammen på kryds og tværs, fortæller Bünyamin Simsek (V).

Til indvielsen var Bünyamin Simsek med børn fra Lisbjergskolen.

Til indvielsen var Sebastian Abrink fra Trige også at finde, og han håber, at supercykelstien bliver forbundet med Trige.

- Hvis den bliver videreført til Trige, så kommer jeg til at bruge den, og så kunne jeg også finde på at lade børnene cykle til skole, fortæller han.

En anden der er glad for indvielsen af cykelstien er formanden for Dansk Cyklist Forbund i Aarhus.

- Jeg er meget glad. Det er trafiksikkert for børnefamilier, og cyklisterne har mulighed for at køre i ro og fred uden en masse støj fra biler, siger Anders Nielsen.

