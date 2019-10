Superbruger giver gode råd: Aula minder om Facebook

Hvis nogle (forældre) skulle være i tvivl, er det i dag, mandag den 21. oktober, at de fleste folkeskoler tager kommunikationsplatformen Aula i brug - og endegyldigt vinker farvel til den gamle traver ForældreIntra.

Der er, lad os sige, delte meninger om, hvor stor en succes Aula vil blive, og lige nu kan det være svært at danne sig et retvisende billede.

Læs også Skoleintra er fortid: Nu går ny platform i luften

Facebook med knaster

En af platformens fortalere finder man på Søndervangskolen i Aarhus. Han hedder Rasmus Egede Dahl og er klasselærer og superbruger af Aula.

- Den store fordel er overskuelighed. Platformen præsenterer den information, der er relevant for mig. Det er kun de mest essentielle ting, der er med i Aula fremfor for det gamle system, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er forholdsvis let tilgængeligt, og det er det, fordi der er mange funktioner der er skåret fra.

Rasmus Egede Dahl har nogle råd og anbefalinger til nye brugere af Aula. Dem kan du se her:

00:42 VIDEO: En superbruger giver tre gode råd om Aula. Luk video

Ifølge klasselæreren fra Søndervangskolen i Aarhus minder Aula om sociale medier.

- Aula er meget inspireret af sociale medier som Facebook, og den måde, Facebook er bygget op på, lyder det.

Læs også Nyt skoleintra venter efter efterårsferien: Forældre bør forvente kaos

Søndervangskolen i Aarhus har ikke haft de store udfordringer i omstillingen fra ForældreIntra til Aula, lyder det fra Rasmus Egede Dahl. Men det er dog et nyt system, og der er nogle knaster.

- Fra vores side har vi bedt om, at den måde, skole-hjem-samtale fungerer på, skal laves om, siger han.

Horsens venter til foråret

Forældre i Aarhus Kommune kan ringe til en digital hotline på 70 20 00 00 eller gå ind på aarhus.dk/aula.

Læs også To millioner danskere skal skifte væk fra Skoleintra - her adskiller afløseren sig

En række kommuner har valgt at vente med udrulningen af Aula - det gælder blandt andre Horsens, der først introducerer platformen til foråret 2020.

- For at være sikker på, at vi har tiden til at uddanne vores medarbejdere ordentligt, har vi været nødt til at udsætte ibrugtagningen af AULA til påsken, siger projektleder for Aula i Horsens Kommune Kaspar Kragh.