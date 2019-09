Super-My på tre år kæmper sig tilbage fra kræftsygdom

My på tre år har haft en barsk start på livet.

Bare tre måneder gammel fik hun diagnosticeret en sjælden spædbørnsleukæmi, og fra den ene dag til den anden blev alting vendt op og ned i hendes barndom og hendes forældre, Mathilde og Christians, liv.

Læs også Lokale ildsjæle giver ensomme ældre noget at stå op til

Lægerne gav My 50 procent chance for at overleve, fordi den lille pige både skulle igennem kemobehandlinger og en kompliceret knoglemarvsoperation:

Det virkede som en ond drøm, at det overhovedet kunne ske for det her lille væsen, der burde være sund og rask og have hele livet foran sig. Mathilde Faber, mor til My

- Først gik vi i chok. Det virkede som en ond drøm, at det overhovedet kunne ske for det her lille væsen, der burde være sund og rask og have hele livet foran sig. Men ret hurtigt fik vi den vendt til, at vi var dem der kunne kæmpe for og med My. Så hvis ikke vi var stærke, kunne vi heller ikke forvente, at My var, siger Mathilde Faber, der er mor til My til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Østjysk musiker går viralt med pianospil på banegård: Se videoen her

Da My fik diagnosen, var hun det tredje tilfælde med den sjældne spædbørnsleukæmi indenfor de seneste ti år.

Lægerne gav My 50 procent chance for at overleve, fordi den lille pige både skulle igennem kemobehandlinger og en kompliceret knoglemarvsoperation.

826 cm lang perlekæde fortæller Mys historie

I mere end et år boede den lille aarhusianske familie stort set på kræftafdelingen. I dag fortæller en 826 cm lang og farverig perlekæde historien om den barske tid My og hendes familie har været igennem sammen.

Læs også Sjælden ørn har slået sig ned i Østjylland

For hvert stik, operation og kemobehandling My har fået, har en ny perle fundet vej til perlekæden, der i dag huser 670 perler i forskellige farver og former.

Perlerne på SuperSnøren symboliserer forskellige dele af behandlingen og illustrerer, hvad der for barnet er abstrakt. Der er fx en perle for indlæggelse, en for røntgenbilleder, en for kemoterapi og en for operation.

SuperSnøren - som perlekæden bliver kaldt - blev indført af børnecancerfonden i 2015 med det formål at illustrere, hvad der for et barn kan være meget abstrakt i et sygdoms – og behandlingsforløb. Der er fx en perle for indlæggelse, en for røntgenbilleder, en for kemoterapi og en for operation:

Læs også Derfor forulykkede flyet med Pinks tour-hold

- Kæden har en stor betydning. Den har betydet så meget, at jeg også har den tatoveret på armen, fordi den er et fantastisk redskab til at fortælle Mys historie, siger Christian Lund, der er far til My, til TV2 ØSTJYLLAND.

SuperSnøren har stor betydning for familien. Mys far har tatoveret den på armen, fordi den fortæller Mys historie.

Nu kan familien se fremad

My klarede kræftbehandlingen - men ikke uden mén. Efter sin knoglemarvsoperation fik hun hjertestop, og hendes hjerne tog skade på grund af mangel ilt. I dag passer My og familien dagligt den genoptræning, der forhåbentligt en dag skal få hende på benene:

My kan endnu ikke gå selv. I hendes genoptræning bruger hun derfor en særlig gåvogn.

- My har bare taget en dag ad gangen, og det er helt fantastisk at se, siger Mathilde Faber til TV2 ØSTJYLLAND.

For Christian og Mathilde er det vigtigste, at hun har overvundet leukæmien, og at familien nu endelig kan begynde at se fremad.

Jeg håber at My kan få et så selvstændigt liv som muligt, og jeg håber, at hun bliver ved med at have den gejst på livet, som hun har nu. Mathilde Faber, mor til My

- Jeg håber, at My kan få et så selvstændigt liv som muligt, og jeg håber, at hun bliver ved med at have den gejst på livet, som hun har nu. Det kan godt være, at hun skal have hjælp til nogle ting, men det er egentlig også okay, så længe hun er glad. Det er det vigtigste for mig, siger Mathilde Faber til TV2 ØSTJYLLAND.

My går lige nu i en specialbørnehave, hvor hun får hjælp til sin genoptræning.