Sundparken må nøjes med plan B - og det ærgrer boligdirektør

Sundparken i Horsens kan bestå af flere almene boliger, end ghettoloven ellers tillader.

Det er konklusionen i en længeventet afgørelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Men kommunen søgte faktisk om at beholde en større andel almene boliger, end man nu har fået lov til. Og det vækker bekymring i området.

Ifølge lovgivningen må der maksimalt være 40 procent almene boliger i et boligområde på ghettolisten. Tidligere på året søgte man i Horsens om en dispensation på 80 procent med en plan B på 60 procent. Og det er den ansøgning, der nu er kommet svar på, og her mødes parterne i midten. I Sundparken skal andelen af almene familieboliger således nedbringes til 60 procent.

Sundparken i Horsens fik altså ikke opfyldt sit ønske om at kunne beholde 80 procent almene familieboliger i området.

Ikke godt nok

Dermed er cirka 120 almene boliger i området fredet - og lidt er godt, men ikke godt nok.

- De 20 procent tager vi imod med kyshånd og er meget lykkelige for, men det gør ikke, at vores ambition om, at vi burde have været højere oppe, er forsvundet, siger Michael Meldgaard, direktør i Andelsboligforeningen Odinsgaard i Horsens.

Tilbage står en lige så stor andel, som man tidligere har frygtet skulle rives ned. Men nu skal de sandsynligvis sælges til private investorer i stedet.

- Nu betyder det lige pludselig, at vi når op på seks til syv blokke, der måske skal sælges, siger Michael Meldgaard.

For små seks uger siden præsenterede et taskforce en helhedsplan for Sundparken, der blandt andet indebærer at give området et løft og ikke mindst sikre, at området forsvinder fra regeringens ghettoliste. Og det er den plan, kommunen nu for alvor kan sætte skub i.

Lejere er bekymrede - Kan vi blive?

Men udsigten til, at skal skæres i andelen af almene familieboliger, vækker bekymring hos et par af de lejere, som TV2 ØSTJYLLAND torsdag mødte i Sundparken.

- Jeg kan jo kun håbe på, at det ikke bliver min lejlighed, men det er der ingen af os, der ved endnu, siger Tove Kaa.

Tove Kaa har boet i sin lejlighed i Sundparken i 8,5 år.

Og den følelse kan en anden lejer genkende.

- Bliver min lejlighed solgt, eller får jeg mulighed for at blive boende?, spørger Adisa Besic ud i den foreløbige uvished.

Boligdirektør: Vi mangler det sidste

Michael Meldgaard ærgrer sig over ministeriets beslutning, for som han ser det, havde den helt rigtige løsning været en dispensation på de 80 procent.

Og selvom de trods alt er blevet hørt i Horsens og har fået noget af det, de har bedt om, er det altså langt fra godt nok-

- De er blevet 20 procent mere fornuftige, end de var før. Men de mangler det sidste, for det er altså mennesker, vi har med at gøre, siger Michael Meldgaard.

Han overvejer nu at klage til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet over beslutningen.