I dag springer 50 sundhedsplejersker ud - og der er hårdt brug for dem

Der blev tirsdag formiddag klappet og delt roser ud på VIA University College.

50 kvinder modtog et diplom på, at de nu er sundhedsplejersker, og det bemærkelsesværdige er, at samtlige kvinder allerede har fået job.

Det, som jeg brænder for, er børnene, og at børn i Danmark trives godt. Camilla Gosvig Thomsen, nyuddannet sundhedsplejerske

Samfundet har åbnet øjnene op for, hvad en sundhedsplejerske kan, lyder det fra Susanne Klit Sørensen, der uddannelsesansvarlig for Specialuddannelsen til sundhedsplejerske på VIA University College.

- Der er rigtig stor efterspørgsel på sundhedsplejersker i øjeblikket. Jeg plejer at kalde det sundhedsplejerskens årti. Det skyldes også, at der er flere udsatte børn og familier. Langt de fleste tager imod tilbuddet om at få besøg af en sundhedsplejerske, og så kan hun sætte ind med de sundhedsfremmende og forebyggende indsats, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

En sundhedsplejerske kan meget mere, end folk tror, lyder det fra Susanne Klit Sørensen.

Hun vil gerne skubbe til den opfattelsen af, hvad det er, en sundhedsplejerskes jobbeskrivelse er.

- Den gængse opfattelse af sundhedsplejersken er, at hun går rundt og måler og vejer små børn og drikker kaffe. Det gør hun naturligvis også, men størstedelen af hendes arbejde går på at arbejde inden for det sundhedsfremmende felt, hvor hun har fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats, siger Susanne Klit Sørensen.

Det bedste de kan

En af de kvinder, der fra og med i dag kan kalde sig sundhedsplejerske, er Camilla Gosvig Thomsen. Hun har som de øvrige på holdet en sygeplejerskeuddannelse med i baggagen.

- Det, som jeg brænder for, er børnene, og at børn i Danmark trives godt. Vi skal sikre os, at de bliver de bedste, de nu kan, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Nyuddannede Camilla Gosvig Thomsen glæder sig til at komme ud og gøre en forskel.

Hun er helt bevidst om, at der er mangel på sundhedsplejersker.

- De mangler os ude i kommunerne. Der er mange ubesatte stillinger i kommunerne, og en del af Danmarks vision er at være med til at forebygge frem for at behandle, og det er sundhedsplejen. Det er vores ypperste opgave, siger hun.

For Camilla Gosvig Thomsen er det især skolebørnene, der trækker.

- Jeg brænder for skolebørn, jeg elsker at arbejde med børn. Jeg elsker, at man kan være med til at give dem nogle redskaber, som de kan bruge, og at man kan se, det hjælper på langt sigt. At det har en effekt på fremtiden, at det er noget, de kan tage med sig, og at jeg kan være med til at give de børn et godt liv.