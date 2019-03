Sundhedsminister: Hospital i Silkeborg skal fortsat eksistere

Lukker den nye sundhedsreform Regionshospitalet Silkeborg og akutbilen? Det er overskriften på et debatmøde i Silkeborg, der sluttede for få timer siden.

Da statsministeren for nylig gav en garanti mod lukning af landets nuværende 21 akutsygehuse, fik diskussionen om sygehusets fremtid paradoksalt nok ny energi - for gælder den garanti nu også Silkeborg, der jo i bund og grund ikke er et akutsygehus?

Regionshospitalet Silkeborg er et lokalt hospital med en akutafdeling, der har åbent hverdage fra 8-17, men altså ikke et decideret akutsygehus.

Deltagerne i mødet, der trak fulde huse, var sundhedsminister Ellen Trane Nørby fra Venstre og den lokale socialdemokrat Thomas Jensen.

Gode erfaringer fra Silkeborg

- Vi har nævnt sygehuset i Silkeborg flere gange i vores udspil, og det har vi, fordi vi synes, at sygehuset i Silkeborg gør det rigtig godt, og faktisk også gør det så godt, at vi synes, at nogle af de gode erfaringer, man har i Silkeborg, skal udbredes til resten af landet. Det gælder også Psykiatriens Hus, hvor vi også har nævnt Silkeborg som et eksempel på noget, vi skal udbrede til hele landet. Så vi nævner det nok ikke, hvis det var fordi, at vi synes, at Silkeborg ikke skulle fortsætte med at eksistere, så selvfølgelig skal det det, siger Ellen Trane Nørby.

Men de ord er Thomas Jensen ikke tryg ved.

- Nej, det er jeg ikke. I weekenden gik Lars Løkke Rasmussen (V) ud og garanterede, at akuthospitalerne ikke skulle lukkes, men sygehuset i Silkeborg er jo ikke noget akuthospital, og derfor gælder garantien ikke for Silkeborg. Sidste gang Lars Løkke Rasmussen rodede med danmarkskortet i strukturreformen, var der mange velfungerende amtslige institutioner på specialområdet, der måtte lade livet, fordi der skulle laves en centralisering. Så nej, jeg er slet ikke tryg ved den reform, som regeringen sidder og forhandler med Dansk Folkeparti lige nu, siger han.

Hvis det står til regeringen, skal Danmark med en ny sundhedsreform have 21 sundhedsfællesskaber, som er bygget op om hvert af de 21 akutsygehuse.

Minister: En skræmmekampagne

Ellen Trane Nørby køber dog ikke Thomas Jensens argumenter.

- Det er skræmmekampagne fra Socialdemokratiets side, og det er jo grundlæggende et udtryk for, at man ikke ønsker at tage ansvar for at styrke vores sundhedsvæsen. Det er rigtig ærgerligt. Sundhedsreformen ændrer ikke ved den sygehusstruktur, vi kender. Til gengæld skaber den mere nærhed i behandlingen. Det betyder også, at borgerne i Silkeborg skal have endnu flere sundhedstilbud tættere på, sådan at man sikrer, at noget af det, der i dag er flyttet væk, sådan set kan flytte tættere på, hvor man bor som patient og borger, siger sundhedsministeren.

Thomas Jensen frygter, hvad regeringens sundhedsreform kan få af betydning for silkeborgenserne.

Men Thomas Jensen mener ikke, at det er en skræmmekampagne, han og partikollegaerne har gang i.

- Nej. Jeg tror nærmere, at Ellen Trane Nørby laver en skræmmekampagne om skræmmekampagnen. Det, der er faktum, er, at hvis man gerne vil styrke sundhedssektoren i Danmark, så kan man godt gøre det med den nuværende struktur. Socialdemokratiet er enige i, at der er nogle behandlingsformer, der godt kan trækkes tættere på borgerne, men samtidig vil vi ikke være med til at fjerne det politiske led, de folkevalgte, som i dag bestemmer, hvor man skal placere sygehuse og afdelinger. Så det er en centraliseringsøvelse, som Lars Løkke Rasmussen og regeringen er i gang med, og den kommer ikke danskerne til gode, og den kommer heller ikke silkeborgenserne til gode, siger Thomas Jensen.

Enige bliver de to politikere altså ikke. Men det forventes, at regeringen og DF bliver endeligt enige om den nye sundhedsreform om et par uger.