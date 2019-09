Succesfuld fodboldlinje inspirerer svenskerne

I starten af september var folkeskolernes Fodboldlinjen Randers inviteret til Sverige for at fortælle om deres erfaringer med fodboldlinje-konceptet. Nu kommer svenskerne til Randers for at lære mere om konceptet.

- Det er særligt koblingen mellem idræt og uddannelse, der er interessant for svenskerne, siger John Witting, der er leder på fodboldlinjen.

Han fortæller, at de tidligere på året har holdt oplæg på et idrætsgymnasium i Helsingborg for alle folkeskoler i kommunen, Lund idrætsgymnasium og delegationen fra forvaltningen.

John Witting er leder på fodboldlinjen, og han understreger, at det hele ikke er sjov og ballade, selvom der er plads til alle.

Nu er deres interesse for alvor vækket, og derfor besøger fem svenske repræsentanter i oktober fodboldlinjen, hvor de skal følge dagens gang i to dage.

- De skal være med til morgentræning, snakke med eleverne og med på Tradium for at høre om juniorlederuddannelsen, siger John Witting, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det glæder John Witting, at svenskerne har vist interesse for konceptet og gerne vil blive klogere på det. Han siger, det er dejligt at kunne inspirere andre.

Svenskernes interesse blev for alvor vakt, da en skoleleder fra Helsingborg så et indslag på dansk tv om linjen.

- De rettede henvendelse til mig for 4-5 måneder siden, og så blev vi inviteret til Sverige for at fortælle mere om konceptet, siger John Witting.

En aktiv del af klubben

I 9. klasse kan eleverne frivilligt tage en eksamen, der gør dem til juniorledere. Det gør dem blandt andet i stand til at være træner i en fodboldklub.

02:05 VIDEO: Nogle unge mennesker er lettere at lokke i skole, hvis det hele ikke foregår i klasselokalet. Indslaget er fra den 5. februr 2019. Luk video

- Fodboldlinjen gør, at eleverne kan komme ud og være en aktiv del af klubber og skabe et fundament for at starte deres trænerkarriere, siger John Witting.

Eleverne kan begynde på fodboldlinjen i 6. klasse, hvor de blandt andet træner fodbold før normal skoletid.

Senere lærer eleverne ud over fodboldteknik også om kroppen og sund kost, og selvom man kunne tro, at det ville gå ud over den faglige læring, kan det faktisk for nogen have en positiv effekt.

For eksempel for Caspar Sigvardsen, som TV2 ØSTJYLLAND snakkede med tidligere på året.

- Jeg har sukkersyge, og det her fodbold-noget gør, at jeg pludselig elsker skole og vil mere i skole og sådan noget, sagde Caspar Sigvardsen til TV2 ØSTJYLLAND den 5. februar 2019.

Igennem de 10 år er fodboldlinjen vokset eksplosivt, og i dag er der 500 elever fra 14 skoler, 16 trænere og tre undervisere på juniorlederuddannelsen.

Tidligere på året tog de fire drenge juniorlederuddannelsen for at blive trænere i en fodboldklub.​ Efter eksamen kan man vælge at fortsætte på fodboldlinjen på ungdomsuddannelsen Tradium i Randers.

UEFA-licens på vej

Ud over opmærksomheden fra Sverige kommer fodboldlinjen også meget snart til at afholde UEFA-godkendte træneruddannelser for deres elever.

- Det er den første trænerlicens i rækken, så kan man arbejde sig op ad alt efter interesse. Jo højere licens, desto bedre hold kan du træner, siger John Witting.

Linjen har fundet en kvalificeret træner, men mangler den endelige godkendelse fra DBU. De regner med at starte de første træneruddannelser i december i år.