Succes med prøveboliger på ø - halvdelen bliver boende

De østjyske ø-samfund har alle en klar udfordring: At skaffe flere tilflyttere. På Samsø er opskriften på succes prøveboliger, som giver potentielle nye beboere en forsmag på ø-livet.

Sidste år valgte halvdelen af dem, der prøvede en bolig på Samsø i en kortere periode, at bosætte sig på øen efterfølgende. I år er man derfor klar med 13 prøveboliger.

- Seks hold valgte at flytte til øen, da vi i 2018 havde 12 prøveboliger i brug. Det er rigtig flot, at de blev overbevist på så kort tid. Og de sidste seks har sikkert stadig nogle tanker, der ligger og roder, siger Erhvervs- og Turistchef på Samsø, Mette Løkke, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Og det er en bred vifte af folk, der byder ind. Det er alt fra enlige til børnefamilier, og de kommer fra hele landet, fortsætter hun.

På nuværende tidspunkt er fem prøveboliger udlejet, men der er stadig flere at få. Foto: Samsø Kommune

Glæde hos borgmesteren

I år er øen så altså klar igen med 13 prøveboliger. Du kan få et overblik over dem her og skrive til udlejerne, som de nærmere detaljer skal aftales med.

- De bliver udlejet som et normalt lejemål, men i en kortere periode. Ofte er det to-fire måneder, som folk vælger at booke sig ind på. Prøveperioden kører fra september til foråret 2020, siger Mette Løkke.

Også Samsøs borgmester, Marcel Meijer (S), glæder sig over succesen. Han ser frem til den nye prøvebolig-sæson.

- Det er altid spændende, når nye ansigter kommer til øen – uanset om de er her på prøve eller flytter permanent til øen. Vi oplever en stigende interesse for vores dejlige ø, lyder det fra ham.

Slipper for at fragte møbler

Prøveboligerne stilles til rådighed af privatpersoner, mens markedsføringsdelen ligger hos Samsø Kommune.

Alle boliger er møbleret, hvorfor prøvesamsinger slipper for at fragte møbler frem og tilbage inden og efter prøveopholdet.

Prøveboligerne kan lejes i alt fra to til otte måneder og koster fra 3.300 kr. per måned og opefter.

Befolkningstallet på Samsø er siden 1. april 2019 steget fra 3.671 beboere til 3.694 beboere den 1. juli 2019.