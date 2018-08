Succes efter kulturhovedstadsåret: Gode oplevelser er vanedannende

Da Aarhus blev udnævnt som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, var håbet, at det ville give et boost til kulturlivet, og det ser ud til, at det er lykkedes.

Østjyderne valfarter til kulturoplevelser som aldrig før, og det er noget, de kan mærke i Musikhuset i Aarhus.

- Vi har haft et halvt år, hvor vi lige knap har haft 600.000 mennesker gennem dørene, og vi har solgt billetter for knap 30 millioner kroner. Det er en omsætning på 16 procent mere end første halvår i 2017, fortæller Jan Christensen, Direktør, Musikhuset Aarhus.

Fra forestillingen, Saturday Night Fever, på Musikhuset i Aarhus. Foto: Musikhuset Aarhus

Han er sikker på, at Aarhus som kulturhovedstad har påvirket Musikhuset positivt.

Kulturhovedstadsåret har givet Aarhus en øget opmærksomhed. Folk har derudover opdaget, at kulturen opleves bedst live, derfor kører folk gerne langt for at komme til Musikhuset. Jan Christensen, Direktør, Musikhuset Aarhus

- Kulturhovedstadsåret har givet Aarhus en øget opmærksomhed. Folk har derudover opdaget, at kulturen opleves bedst live, derfor kører folk gerne langt for at komme til Musikhuset, fortæller Jan Christensen.

Fokus på kultur og kunst

I Randers mener de også, at Kulturhovedstaden har haft en positiv betydning for Randers Egnsteater.

- Der er blevet sat fokus på kultur og kunst, og der har været midler til at lave ekstraordinære ting, fortæller Peter Westphal, Teaterdirektør for Randers Egnsteater.

Der er blevet sat fokus på kultur og kunst, og der har været midler til at lave ekstraordinære ting. Peter Westphal, Teaterdirektør Randers Egnsteater

Randers Egnsteater opførte forestillingen, Watermusic, som var en af de største begivenheder i forbindelse med kulturhovedstadsåret, og teaterdirektør for Randers Egnsteater mener, at folks bevidsthed er blevet ændret.

Billedet er fra forestillingen, Watermusic. Foto: Randers Egnsteater, Søren Pagter

- Jeg tror, at det der åbner døre, det er, at vi har vist, at det kan lade sig gøre. Det er blevet en smule lettere for mig, når jeg ringer til nogen, der skal være med til at betale for festen. Jeg skal ikke overtale så meget, fordi at vi har bevist, at det kan lade sig gøre, fortæller han.

Internationale stjerner til Musikhuset

For Musikhuset i Aarhus har boomet i salg af billetter også givet dem mulighed for at investere i bookingen af kunstnere.

- Når der kommer mange mennesker, så er økonomien god. Det betyder, at vi kan investere i de rigtige navne, så når Placido Domingo kommer forbi i starten af januar, så er det jo fordi, at vi investerer i internationale navne, fordi at vi kan se, at det er det regionen blandt andet gerne vil have, fortæller Jan Christensen, Direktør, Musikhuset Aarhus.

Læs også VIDEO: Supersygehusets nye helikopter-platform officielt indviet

Og det mener han klart, at kulturhovedstadsåret har bidraget til:

- Vi var en fornuftig vækst inden, men vi tror at kulturhovedstadsåret har givet det ekstra energi, og det har givet os mod til at investere mere.