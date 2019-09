Styrelse forsinker aftale: Lang udsigt til færre spilreklamer

Antallet af reklamer for betting og casinoer skal bringes ned. Det mener både spiludbyderne og tv-branchen.

Alligevel kan det have lange udsigter med færre spilreklamer i tv. Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen vurderer nemlig nu, at en sådan aftale kan være i strid med konkurrenceloven.

Læs også Løgn, bedrag og raseri: Sådan tabte teenageren Marcus 122.000 kroner

- Som udgangspunkt har jeg svært ved at se, at det skulle være noget, vi kan sige er okay og i orden i forhold til konkurrenceloven, siger kontorchef i Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, Søren Bo Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ønske om færre reklamer

I fjor blev spiludbyderne pålagt fra politisk side at lave et kodeks, der skal gøre, at færre bliver afhængig af spil. I juni trådte så et nyt adfærdskodeks, udfærdiget af branchen selv, i kraft.

- Det er ærgerligt. For det har vi jo sagt, vi gerne ville. Nu kan vi ikke. Morten Rønde, direktør, DOGA.

Branchen erkender, ifølge aftalen, at antallet af tv-reklamer har nået 'et højt niveau', og at der derfor skal arbejdes på at reducere antallet af reklamer i tv.

Men i Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen er man bekymret for, at det kan spænde ben for nye udbydere, der vil ind på det danske marked.

- Det, at reklamere er for en virksomhed, er et væsentligt konkurrenceparameter. Hvis en ny spiludbyder vil komme ind på det danske marked, vil det være meget vanskeligt for dem at etablere sig i Danmark og skabe sig et navn, hvis de ikke kan reklamere, siger kontorchef Søren Bo Rasmussen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hvis ønsket om færre spilreklamer skal indfries, kræver det, ifølge Søren Bo Rasmussen, at et flertal i Folketinget vurderer, at det skal vægtes højere end konkurrencehensynet og vedtager det ved lov.

13 reklamer på 15 minutter

For at få et billede af hvor meget tv-reklamer for spil kan fylde, optalte TV2 ØSTJYLLAND spil-reklamerne i pausen i fodboldkampen mellem Brøndby og AGF den 25. august 2019.

Pausen varede 15 minutter. Der blev vist 13 reklamer for spil.

Læs også Overflod af spilreklamer: - De er giften i mit liv

En af dem, der har det svært med spilreklamer, er 19-årige Marcus Mossalski Nielsen fra Randers, der i dag står frem i en webdok på TV2 ØSTJYLLAND og fortæller om sin ludomani. Han hæfter sig blandt andet ved måden, reklamerne ofte er bygget op på.

00:25 Marcus Mossalski Nielsen har ofte følt sig rastløs, når han ikke havde penge på højkant. Luk video

- Det, reklamerne gør ved mig, er, at jeg hele tiden bliver mindet om det. Jeg bliver bedt om at forholde mig til spillet. De kører også gerne med en lille statistik, der underbygger det spil, de reklamerer for. Og det er så latterligt, siger Marcus Mossalski til TV2 ØSTJYLLAND.

Fyrer op under spilletrangen

Thomas Marcussen er klinisk psykolog og klinikleder på Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitetshospital. Han mener, spiludbydernes reklamer kan virke som rekruttering af spillere, og han undrer sig især over antallet af reklamer for spil, som vises i tv omkring sportsbegivenheder.

Det kan endda vanskeliggøre et behandlingsforløb for en ludoman, vurderer han.

- Det fyrer op under en voldsom spilletrang. Og det kan komplicere behandlingen, for det er umuligt at undgå at blive konfronteret med reklamer, mens man går i behandling, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Spillebranchen: Ærgerligt!

Hos DOGA, der er onlinegamingudbydernes brancheorganisation, forklarer direktør Morten Rønde, at spiludbyderne og tv-stationerne har forsøgt at lave en en kollektiv aftale om færre reklamer.

Derfor er han ærgerlig over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmelding.

- Det er ærgerligt. For det har vi jo sagt, vi gerne ville. Nu kan vi ikke. Men så må vi arbejde i nogle andre spor, siger Morten Rønde til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Løgn, bedrag og raseri: Sådan tabte teenageren Marcus 122.000 kroner

Flere initiativer i aftalen er dog, ifølge Morten Rønde, allerede trådt i kraft. Blandt andet pop up-vinduer, som informerer om ansvarligt spil på nettet. Han siger også, at spiludbyderne fortsat er i dialog med tv-stationerne og blandt andet arbejder på at lave et uafhængigt nævn, som kan 'dømme' reklamerne.

- Vi vil gerne kigge på indholdet i tv-markedsføring. Og vi vil også gerne kigge på, hvornår tv-reklamerne bliver sendt, så de ikke bliver sendt direkte op ad unge-udsendelser og op ad kviklånsreklamer, siger Morten Rønde til TV2 ØSTJYLLAND.

Medievirksomheden Discovery Networks Danmark bekræfter, at der er dialog med spillebranchen, men har ellers ingen kommentarer. NENT (Nordic Entertainment Group red.) har ikke svaret på TV2 ØSTJYLLANDS henvendelse.