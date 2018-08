Styregruppe bag Himmelbjerg-planer er nedlagt

Kan Himmelbjerget sælge sig selv, eller skal arkitekttegnede udsigtspunkter, stier og informationscenter skaffe flere besøgende til bjerget?

Himmelbjerget har været et varmt emne denne sommer, og den helhedsplan, som Skanderborg Kommune har fremlagt, er blevet heftigt debatteret.

Nu er styregruppe bag planen blevet nedlagt, og projektet om fornyelsen af Himmelbjerget er sendt tilbage i økonomiudvalget.

Den beslutning ser Anders Hougaard, der er initiativtager til borgergruppen ’Folkets Bjerg’, som en sejr - men han jubler alligevel ikke.

- Det er slet ikke med hænderne oppe over hovedet. Historien er fyldt med processer, hvor der har været inddragelse, hvor det har været ren proforma. Det vil vi have et kritisk blik i forhold til, siger Anders Hougaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere idéer til løsninger

Anders Hougaard og resten af Folkets Bjerg har længe været kritiske over for planerne om at forny himmelbjerget, og har flere gange været i medierne med deres kritik.

Man kan gøre det på langt skønnere og æstetiske måder. Anders Hougaard, initiativtager, ’Folkets Bjerg’.

Frontmanden fortæller dog, at man er enige i, at der kan gøres noget på to punkter. Blandt andet formidlingen af attraktionens historie.

- Vi er bare lodret uenige i, at det er nødvendigt med et kæmpe informationscenter, topterrasser og solsofaer. Det kan man gøre på langt skønnere og æstetiske måder, siger Anders Hougaard og fortsætter:

- Det andet punkt er tilgangen til bjerget, at håndtere trafikken og at være imødekommende overfor folk, der ikke er så mobile som andre.

Politiker: Vi lytter

Ifølge Birthe M. Andersen, der er byrådsmedlem for Venstre i Skanderborg Kommune, er der ikke noget underligt i, at styregruppen er blevet nedlagt.

Der er ikke noget, der rulles tilbage. Birthe M. Andersen, byrådsmedlem, Venstre, Skanderborg Kommune.

- Der er ikke noget, der rulles tilbage. Det går faktisk fuldstændigt som vi har planlagt det, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg synes sommeren har været præget af mange negative udsagn. Nu er vi nået til, at det kunne være spændende at høre alle de kreative udsagn, siger Birthe M. Andersen.

Hun fortæller, at der laves et temamøde i byrådet, hvor interessenter med konkrete ideer bliver inviteret til dialog. Her er også folkene bag Folkets Bjerg velkomne. Hun kan dog ikke love, at alle forslagene bliver hørt.

- Vi vil lytte og notere, men vi kan ikke garantere, hvad der bliver taget med, siger Birthe M. Andersen.