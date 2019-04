Studerende skal lokke tilflyttere til Samsø

Strikkeforedrag, familiebesøg og håndarbejde.

Det kan lyde kedeligt, men det er det langt fra.

Det er nemlig nogle af de begivenheder, som fire antropologistuderende fra Aarhus Universitet har deltaget i, siden de for et døgn siden gik i land på Samsø.

De fire studerende har byttet bilstøj og travlhedens larm i storbyen ud med fuglekvidrer og smuk natur.

I disse dage er de flyttet midlertidigt til Samsø.

Her skal de som et led i et afsluttende eksamensprojekt hjælpe Samsø Kommune med at finde ud af, hvilke behov, ønsker og mangler, der er på øen i forhold til at få nye tilflyttere til.

- Vi er ude og snakke med mange af beboerne her på Samsø for at høre, hvordan man kan tiltrække flere beboere. Derfor prøver vi at tage del i det hverdagsliv, som de har her på, siger Anne Riise, der er antropologistuderende på Aarhus Universitet.

De fire studerende skal tilbringe hele weekenden på Samsø, hvor de vil opsøge en masse lokale samsinger.

Anne Riise og hendes tre medstuderende er én af de seks grupper, der render rundt på Samsø for at undersøge, hvad det vil sige at være samsinger.

I alt vil 24 antropologistuderende være med til at hjælpe Samsø Kommune med at gøre øen mere attraktiv.

Flere tilflyttere

Det er Aarhus Universitet og Samsø Kommune, der har indledt et samarbejde, hvor de antropologistuderende skal gøre Samsø Kommune klogere på, hvad der skal til for at lokke flere tilflyttere til øen.

Vi vil rigtig gerne trække flere tilflyttere til, derfor skal vi bruge deres undersøgelse til at få nogle helt konkrete råd til, hvordan vi gør det mere attraktivt at bo på Samsø. Per Urban Olsen (K), formand for Erhvervs- og Bosætningsudvalget i Samsø Kommune.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik kunne Samsø i 2018 byde 269 tilflyttere velkommen, og det er foruden de 27 nye samsinger, som blev født på øen.

Den udvikling vil kommunen gerne have fortsætter.

Stor opgave

Det er første gang, at de fire antropologistuderende får mulighed for at hjælpe en kommune.

- Det kan virke som en lille opgave på Samsø Kommune, men det er stort for os, fordi det er noget, hvor vi rent faktisk kan være med til at hjælpe en kommune og få en stemme i Samsøs fremtid, siger Maria Helene Andersen, der er antropologistuderende ved Aarhus Universitet.

De fire studerende er kun blevet mødt af positive og interesserede samsinger, der alle gerne vil hjælpe dem med at gøre Samsø til et endnu mere attraktivt sted for mulige tilflyttere.

Ro og tid til familien

Én af de tilflyttere, som de studerende har besøgt, er 34-årige Jeppe Dam Skriver, der for halvandet år siden rykket teltpælene op og flyttede familien til Samsø.

Jeppe Dam Skriver og hustruen Anna Viktoria Frederiksen flyttede til Samsø i oktober 2017.

Familien som tæller hans hustruen Anna og børnene Elliot, Olivia og Ella.

Det var to sommerferier i det naturskønne Samsø, der trak den unge familie til øen. Og da Jeppe Dam Skriver landede sit drømmejob på Samsø, tog familien springet og flyttede fra midtbyen i Aarhus til landidyl på Samsø.

- Der er en enormt stor nærhed på Samsø. Man bliver hurtig en del af et fælleskab, og man får en rolle i lokalsamfundet, siger Jeppe Dam Skriver, der arbejder som daglig leder hos Samsø Kultur og Idrætscenter.

For Jeppe Dam Skriver er det ord som ro og tid, der fylder, når han skal beskrive det liv, som han og familien har fået på Samsø.

- Det sætter nogle begrænsninger at bo på en ø, men samtidig er det med til at give ro og overskud for en børnefamilie som os. Vi har fået en masse tid til at være sammen, siger Jeppe Dam Skriver.

Der blev taget noter og observeret, da de studerende var på besøg hos Jeppe Dam Skriver og familien.

Fælleskab og engagement

Det første døgn på Samsø har allerede givet de fire antropologistuderende en masse viden om, hvad Samsø er for en størrelse, og hvad det vil sige at være samsinger.

Vi har fundet ud af, at Samsø henvender sig til rigtig mange aldersgrupper og familietyper. Det er både fedt at bo her for de unge familier, men også for det ældre ægtepar, som er gået på pension og skal til at leve det fede liv. Anne Riise, antropologistuderende ved Aarhus Universitet.

Ifølge de fire antropologistuderende har Samsø meget at byde på. Det handler bare om at lære en masse af lokalbefolkningen at kende.

- De lokale har virkelig været fantastiske til at fortælle og lære os om lokalsamfundet. Vi håber, at vi kan præsentere nogle gode ideer til hvordan Samsø Kommune kan tiltrække flere borgere, siger Anne Riise, der er antropologistuderende ved Aarhus Universitet.