Studerende med kærestesorger får hjælp: Ny sorggruppe på vej

Når man er ung studerende på universitetet, er der nok at se til. Lektier, venner og måske et fritidsjob.

Men i Studenterhuset i Aarhus er det ikke det eneste, der fremover bliver talt om blandt de studerende. Huset kommer nemlig til at danne ramme om en helt ny hjertesorggruppe, hvor studerende kan komme og tale om kærestesorger.

- Jeg synes, det er et super godt initiativ. Mange unge er jo ensomme, og især i forhold til at gå fra en kæreste eller at blive forladt af en kæreste, så er det super hensigtsmæssigt, at man får nogle andre at snakke med, som har følelser, der kan genkendes, siger Anne-Sofie Bach Jensen, der er sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College.

Vi har rigtig travlt, så det kan godt være, at hvis man nu har kærestesorger, at man har lidt svært ved at få tid til at søge noget hjælp til det. Mette Schneider Jensen, studerende, Aarhus Universitet

Den særlige sorggruppe er startet af studenterpræsterne ved Aarhus Universitet, og møderne kommer til at finde sted hver anden onsdag.

- Jeg vil gerne skabe nogle rammer for, at studerende kan komme og være i deres kærestesorg. Der er mange studerende, som går rundt og har det svært og har ondt i sjælen på den ene eller på den anden måde, siger Eva Guttorm, der er er akademisk medarbejder hos Studenterpræsterne og står bag projektet.

Anne-Sofie Bach Jensen synes, det er en god ide at hjælpe de unge, der ikke har nogen at snakke om kæresteproblemer med.

Universitetet bakker op

Aarhus Universitet står ikke bag gruppen, men de udlejer lokalerne. De hilser dog initiativet velkomment.

- Der er jo ikke nogen tvivl om, at kærestesorger og andre sociale begivenheder kan spille en stor rolle for, hvordan man tilgår sine studier. Så det lyder som en god ide, synes jeg, siger Berit Eika, der er prorektor på Aarhus Universitet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Eva Guttorm er akademisk medarbejder hos Studenterpræsterne, og hun står bag projektet.

Studerende på en videregående uddannelse har masser at se til, og derfor synes flere af dem, at tilbuddet lyder fornuftigt, hvis man står i den triste situation at være ramt af kærestesorger.

- Vi har rigtig travlt, så det kan godt være, at hvis man nu har kærestesorger, at man har lidt svært ved at få tid til at søge noget hjælp til det, siger Mette Schneider Jensen, der studerer nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet.

Studenterhuset i Aarhus får en ekstra funktion i fremtiden.

- Det er jo en stor studieby. Ofte bor man langt væk fra der, hvor man kommer fra. Det er en super god mulighed for at unge kan snakke med nogle andre, siger AnneSofie Bach Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Eva Guttorm har hos Studenterpræsterne oplevet, at mange studerende efterspørger samtaler om kærestesorg, og derfor ønskede hun at lave en dedikeret gruppe til at arbejde med problemerne.

Ifølge de studerende, er det meget vigtigt at have nogen at snakke med, hvis man har kærestesorger.

- Det skal være et rum for, at det, der er, kan få lov til at udfolde sig, og at man har mulighed for at spejle sig i, at der er andre, der oplever noget af det samme som en selv, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det første møde er onsdag aften i næste uge, og møderne vil fremover blive afholdt hver anden onsdag.

