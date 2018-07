Studerende i ældreboliger er win-win: Glæde og gejst møder livsindsigt

Aarhus Universitet optager omkring 5000 studerende hvert år, og det kan virke noget nær umuligt for mange studerende at finde en bolig i Aarhus.

Fra 1. september kan en lille gruppe studerende dog flytte ind i en række tomme ældreboliger, som af forskellige grunde ikke kan lejes ud til ældre mennesker.

De unge kommer med noget glæde og noget gejst, og det er som om, det bliver givet videre. Omvendt tænker jeg, at de ældre giver noget ro og livsindsigt og nogle fantastiske historier om livet tilbage. Ann Toustrup, forstander, Plejehjemmet Jasminvej, Aarhus

Det er Jette Skive (DF), rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, der står bag initiativet.

Med studieboligerne følger en opfordring til at lave frivillige aktiviteter med de ældre naboer eller de ældre på lokalcentret.

- Det er ligesom en hvilken som helst anden lejebolig, hvor de får deres lejekontrakt og flytter ind. Det kunne være en ungdomsbolig hvor som helst. De flytter dog ind til en billigere husleje mod en forventning om, at de yder noget frivilligt arbejde, siger Ann Toustrup, der er forstander på Plejehjemmet Jasminvej i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Glæde, gejst og livsindsigt

Plejehjemmet hører sammen med plejehjemmet Hørgården ind under Lokalcenter Hørgården. På plejehjemmet Hørgården har 24 unge det seneste år boet tæt med de ældre.

- De unge kommer med noget glæde og noget gejst, og det er som om, det bliver givet videre. Omvendt tænker jeg, at de ældre giver noget ro og livsindsigt og nogle fantastiske historier om livet tilbage, siger Ann Toustrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Inge Østergaard Poulsen er beboer på plejehjemmet Hørgården, og for hende har det været 'ganske vidunderligt' at have unge mennesker i den umiddelbare nærhed.

- De unge giver nogle friske impulser, og man kan tale med dem om alt. De tager også fat, når de er her. Vi har en stor gasgrill, som de flere gange har grillet på. Det lyder mærkeligt i min alder, men jeg har aldrig smagt en hotdog. Så skulle man smage sådan en, og den smagte ganske vidunderligt, siger Inge Østergaard Poulsen til TV2 ØSTJYLLAND.

02:35 Det er dejligt at se, at der er nogle politikere, der arbejder på boligløsninger for de studerende, mener Emil Outzen, der er formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Luk video

En dejlig dråbe i havet

Der er plads til 1 eller 2 personer i de ældreboliger, som studerende lige nu kan søge om på kollegiekontorets hjemmeside. Lejemålene er midlertidige med varighed i op til 2 år.

Emil Outzen, der er formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet, mener, at initiativet fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune er et fint plaster på såret.

Han er dog ikke imponeret over det antal boliger, der lejes ud. Der er tale om 56 i alt.

- Det er kun en dråbe i havet. Aaarhus Universitet optager mere end 5000 studerende om året, og så er det pludselig et forsvindende lille tal. Men det er rigtig dejligt at se, at der er nogle politikere, der arbejder på løsninger, for der en kæmpe mangel på studieboliger i vores kommune, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Man brister ikke af modgang

Han kan også se fordele for de studerende ved at indgå i frivillige fællesskaber med ældre naboer.

- Når man møder nogen, der ikke er samme sted i livet som en selv, så åbner det typisk op for nogle nye perspektiver. Det kan også være, at nogle af de ældre kan give råd til, hvordan man bedre står imod mange af de krav og al det pres, der bliver lagt på unge i dag, siger Emil Outzen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Måske kan de hjælpe de unge med at sige 'pyt'. De ældre ved, at man ikke brister af modgang, for man møder masser af modgang, når man lever et langt liv.

De tomme ældreboliger, som fra 1. september bliver til studieboliger, er placeret på Hejredalsvej, Skovvangsvej, Torpevænget, Jyllands Allé, Marselis Boulevard og P.P. Ørums Gade.

Plejehjemmet Hørgaarden vil også i år tage imod unge studerende.