Studerende har fået svar: Her er det sværest at komme ind i Østjylland

Tusindvis af håbefulde ansøgere fik her til aften kl. 00:00 svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse.

På Aarhus Universitet er der i alt blevet optaget 7.129 studerende, mens 5.944 skal starte på VIA University College efter sommerferien.

For at blive optaget på nogle af de mest populære uddannelser, skal man have et meget højt gennemsnit. Cognitive Science på Aarhus Universitet kræver et gennemsnit på 11,9 og topper dermed listen foran blandt andet psykologi og kommunikation.

Uddannelser med højeste gennemsnit 11,9 - Cognitive Science, Aarhus Universitet 11,3 - Psykologi, Aarhus Universitet 11,2 - Kommunikation, DMJX Aarhus 10,9 - Medicin, Aarhus Universitet 10,9 - Odontologi (tandlæge), Aarhus Universitet

Færre ansøgere på AU og VIA

Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet får over 16.711 østjyske unge i år tilbudt en plads på en videregående uddannelse. Det er 0,8 procent flere end sidste år.

Både VIA University College og Aarhus Universitet, der er regionens to største uddannelsesinstitutioner, har dog fået færre ansøgere sammenlignet med 2018.

Aarhus Universitet har fået 1037 færre ansøgere, mens VIAs ansøgertal er faldet med 211 personer.

De mest og mindst søgte

Det er ikke nogen hemmelighed, at der er stor forskel på, hvor attraktive de forskellige uddannelser er. Som oftest er både medicin, jura og psykologi blandt de mest søgte uddannelser. Især medicin er de unge interesserede i - hele 991 har søgt uddannelsen som deres førsteprioritet.

De fem mest søgte uddannelser i Østjylland 991 - Medicin, Aarhus Universitet (553 optaget)

677 - Pædagog, VIA Aarhus (433 optaget)

675 - Journalist, DMJX Aarhus (224 optaget)

656 - Psykologi, Aarhus Universitet (225 optaget)

652 - Jura, Aarhus Universitet (420 optaget)

I bunden af ansøgerstatistikken ligger uddannelsen procesøkonomi og værdikædeledelse, som udbydes af VIA University College i Horsens. Den har ikke haft en eneste ansøger og bliver af gode grunde ikke oprettet.

Det bliver til gengæld både brasilianske studier og Inden- og Sydøstasien-studier, som der var henholdsvis syv og otte studerende, der havde som førsteprioritet.