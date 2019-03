Studerende arrangerer festival med ny musik

I denne uge bliver der spillet syv koncerter rundt omkring i Aarhus med helt ny musik.

Nogle af koncerterne foregår med klassiske instrumenter, andre med elektroniske.

Det er ifølge folkene bag eksperimenterende og nyskabende, og du kan få en smagsprøve på en af koncerterne i videoen herunder.

Det er blandt andre komponiststuderende fra Det Jyske Musikkonservatorium, der står bag festivalen, og ifølge arrangørerne spiller de på ingen måde gammeldags musik, selvom der bliver brugt klassiske instrumenter.

- Vi skriver jo mest af alt ny musik, men der hersker en myte om, at klassisk musik er gammelt og skrevet for længe siden og ikke er aktuelt, men det rammer ved siden af, og til festivalen er der også elektronisk musik, hvor der ikke bliver brugt klassiske instrumenter, siger arrangør og komponiststuderende Magnus Plejdrup Langgaard Møller.

Garanteret arbejdsløshed

Det er ikke for sjov, at de studerende laver en festival. Med deres uddannelse kan det være svært at få et arbejde efterfølgende, men ved at skabe en festival kan de øge deres chancer for en karriere bagefter, lyder det fra deres lærer.

Det er en hård branche, hvor man er meget alene, men det er vigtigt at man ikke sætter sig tilbage i sit eget lokalmiljø men agerer internationalt. Niels Rønholdt, lærer på Det Jyske Musikkonservatorium.

- Det handler meget om at kunne skabe sine egne projekter, blandt andet er festivalen her et eksempel på det. Det er 100 procent deres egen festival, og de har gjort det imponerende flot, siger han.

- Det handler meget om at kunne skabe sine egne projekter, blandt andet er festivalen her et eksempel på det. Det er 100 procent deres egen festival, og de har gjort det imponerende flot, siger han.

På spillestedet Radar på Godsbanen i Aarhus står scenen midt i rummet i stedet for i den ene ende.

På skolen er der en intern joke om, at de er garanteret arbejdsløshed, fortæller en studerende, men den holder ikke helt i virkeligheden.

- Det med at skrive musik er tit en tilværelse, hvor vi også laver andre ting. Jeg dirigerer selv en masse, og jeg har en masse kollegaer, der lever af at lede projekter, siger Magnus Plejdrup Langgaard Møller, komponiststuderende og festivalarrangør.

Festivalen Panorama spiller blandt andet koncerter på Radar og i Musikhuset, og det bliver ifølge arrangøren ganske uformelt, selvom der er store smukke instrumenter på scenen.

- Vi håber, at der fremstår en vis intimitet med det. Man kommer ind direkte fra gaden og møder os. Der er ikke det der filter, hvor det er særligt formelt. Jeg håber, at folk finder os troværdige på den måde.

Festivalen varer indtil på lørdag den 9. marts 2019.

