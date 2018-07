Studenterfest skal motivere: - Uddannelse skal fylde mere

Alle steder i Danmark kan man i øjeblikket se unge mennesker med de traditionelle hvide huer på hovedet. Huerne viser, at de unge har gennemført deres ungdomsuddannelse og nu er blevet studenter.

En bedrift, der ofte bliver fejret af venner og familie. Det er også tilfældet i Herredsvang i det vestlige Aarhus, hvor den årlige Uddannelsesfest i denne weekend blev afholdt.

Vi gør det rigtig meget for at få uddannelse til at fylde noget mere og kriminalitet til at fylde noget mindre Miguel Mikkelsen, bolig- og socialmedarbejder, Herredsvang.

Det er ottende år, at de i Herredsvang fejrer de nye studenter. Og selvom festen er en fejring for de unge studenter, der netop er blevet færdige med de sidste eksaminer, så fungerer festen også som en inspiration til de yngre søskende.

- Grunden til, at vi holder det, er simpelthen at fejre dem, der bliver færdig med deres ungdomsuddannelse, og så gør vi det rigtig meget for at få uddannelse til at fylde noget mere og kriminalitet til at fylde noget mindre, siger bolig- og socialmedarbejder ved Herredsvang i Aarhus, Miguel Mikkelsen.

Tog huerne på

Og det er noget, der har en effekt, fortæller Miguel Mikkelsen, der blandt andet husker, hvordan de yngre søskende tidligere har moret sig med studenterhuerne.

- Der var et af de første år, vi havde det, der var der flere af de yngre, der tog hattene på fra de ældre, der var blevet færdige, og det er meget symbolsk på, hvad vi faktisk gerne vil. Det der med at give stafetten videre og give motivation og inspirationen videre, siger Miguel Mikkelsen

Og de nye studenter er glade for, at de blandt andet kan fungere som forbillede for deres yngre søskende.

- Jeg synes, at det er en god måde at fejre det på og ligesom vise, at man har gjort noget, siger 20-årige Sarah Harb fra Herredsvang.