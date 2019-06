Student trods modgang - opfordrer nu andre til at åbne op

Nyudklækkede studenter med højt humør fylder gadebilledet i hele landet i denne uge.

Men forud for friheden og glæden er alt ikke nødvendigvis fryd og gammen. I hvert fald ikke for 20-årige Christina Fiedler Bilde Holm, der gennem gymnasietiden har kæmpet med sin angst.

Mandag fik hun sin studenterhue på efter en lang kamp på det tekniske gymnasium Tradium i Randers. På grund af en sygemelding med angst måtte hun nemlig udskyde studiet med et ekstra år.

- Det er en kæmpestor sejr og motivation for at arbejde videre med angsten, siger Christina Fiedler Bilde Holm til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis ikke jeg havde åbnet op, var jeg nok droppet ud sidste år. Christina Fiedler Bilde Holm

Og ifølge skolen er der flere og flere unge i lignende situationer.

- Det er et stigende problem med unge, der af forskellige årsager, har svært ved at leve op til de krav, vi kommer med som gymnasium. Det er helt klart noget, vi skal tage alvorligt, siger uddannelsesleder på Tradium, Jakob Lund.

Hjalp at åbne op

For Christina Fiedler Bilde Holm var det afgørende at få åbnet op over for sine klassekammerater og lærere, for at hun i sidste ende kunne få sin hue på.

- Der er ikke nogen, der ser problemet, før man selv åbner op for, at der er et problem. Hvis ikke jeg havde åbnet op, var jeg nok droppet ud sidste år, da jeg havde allermest lyst til det.

Der har været utroligt meget støtte fra lærerne og stor opbakning fra klassen. Christina Fiedler Bilde Holm

Derfor er rådet til andre også klart.

- Man skal huske at sige det højt, for hjælpen er derude, selvom det ikke føles sådan. Det er megaskræmmende og ubehageligt, fordi man er bange for folks reaktioner.

Stor opbakning

Netop ved at have åbnet op har Christina Fiedler Bilde Holm også oplevet en stor støtte fra sine klassekammerater og lærere.

- Der har været utroligt meget støtte fra lærerne og stor opbakning fra klassen hele vejen igennem.

Angsten betød blandt andet, at Christina Fiedler Bilde Holm ikke var i skole i en hel måned midt i uddannelsen. Men med hjælp fra en lærer fik hun gennemført et enkelt fag ad gangen.

Inden hun til næste år skal læse videre, er planen at holde et års sabbatår fra skolebænken.