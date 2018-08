Større strømafbrydelse i Randersområdet

Strømmen gik i det nordlige Randers, Kristrup og Vorup, skrev brugere i massevis på Facebookgruppen Facebook Randers.

Afbrydelsen gik ifølge Facebookbrugerne både ud over lyskryds, private hjem, Jazz & Folk Teltet ved Dytmærsken og ABC Drive In Sommer bio.

I gruppen Facebook Randers delte brugerne mandag aften deres oplevelsen omkring strømafbrydelsen.

Verdo, som står for strømforsyningen til området, skrev imidlertid ikke om nogen forsyningsforstyrrelser inde på selskabets hjemmeside før godt 45 minutter efter strømmen var gået.

Der er ingen driftsforstyrrelser, melder Verdo på deres hjemmeside, klokken 21.20, som utallige randrusianere i samme stund skriver om strømsvigt på Facebook.

Den årlige afbrydelse

Strømafbrydelsen kommer nærmest præcis et år efter, at en anden stor strømafbrydelse ramte byen. Også dengang var det under Randers-ugen. En større afbrydelse ramte nemlig Randers den 12. august 2017.

Læs også Voldsomt vejr nærmer sig Østjylland: Risiko for skybrud

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med pressemedarbejderen på Verdo, som arbejder på at finde svar på, hvad problemet er.

Strøm igen

Kort før klokken ti kom der på Facebookgruppen meldinger om, at strømmen var vendt tilbage i Kristrup og det nordlige og centrale Randers.

I Vorup meldte de dog fortsat om mangel på strøm.

Læs også Ung mand fængslet efter knivoverfald på gaden i Randers