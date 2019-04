Strøget fyldt med brandbiler: Restaurant brød i brand

Gågaden var lørdag eftermiddag pludselig godt fyldt med blå blink. Omkring klokken 17.50 måtte brandvæsenet nemlig reagere på et opkald fra en restaurantejer ved Store Torv i Aarhus.

- Det er en elinstallation i en restaurant, hvor der har været en del røgudvikling. Jeg ved ikke, hvad det skyldes, men det er en kortslutning af en art. Vi får lynhurtigt kontrol over branden, og det når ikke at ryge op i en kategori, hvor det ikke kan klares med en CO2-slukker, siger Steen Bøje, der er indsatsleder hos Aarhus Brandvæsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er to, som bliver tilset af ambulancen for at se, om de har fået røgforgiftning. Steen Bøje, indsatsleder, Aarhus Brandvæsen

Selvom flammerne hurtigt var under kontrol, så var de ni brandmænd alligevel kommet på en opgave, der krævede lidt mere end bare en tur med CO2-slukkeren.

- Der er en del røgudvikling, når det er el, så vi får åbnet nogle vinduer og døre for at ventilere restauranten. Der er to, som bliver tilset af ambulancen for at se, om de har fået røgforgiftning, siger indsatslederen.

Selvom der var kraftig røg som følge af branden, var der ingen, der kom til skade.